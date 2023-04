Zdroj: Shutterstock

Pohovka je v obývacím pokoji ten největší kus nábytku a někdy bývá problém ji vhodně a vkusně začlenit do prostoru. Možná patříte mezi šťastlivce, kteří přijdou do místnosti a okamžitě ví, kde bude její místo. Jinde už to tak snadné být nemusí. Kam ji tedy správně umístit?

Plánování rozmístění sedačky a dalšího vybavení v obývacím pokoji ovlivňuje několik faktorů. Podstatná je velikost místnosti, protože přímo úměrná k ní musí být i pohovka. Rozhodně by neměla zabírat většinu prostoru, jinak by místnost působila stísněně a nepříjemně. Okolo nábytku by se také mělo dát pohodlně projít. Co se týká vzdálenosti mezi nábytkem, doporučuje se něco přes 80 cm.

Nejdůležitější je však správné umístění pohovky. Je třeba dobře zvážit, do kterého místa pohovku postavíte. Nemusí stát jen u zdi. Dostatečně velký prostor si může dovolit pohovku v prostoru. Jaké jsou tedy možnosti?

Pohovka u okna

Pokud chcete sedací soupravu postavit k oknu, je důležité zkontrolovat, jestli pak budete mít k oknu dobrý přístup. Počítejte se vzdáleností od okna alespoň 25 cm. Nábytek tak bude moci v klidu dýchat.

Pohovka u stěny

Klasické umístění je u stěny. Pokud je to však možné, má smysl zvážit, jestli ji neumístit naproti oknu, krbu, televizi nebo jinému ústřednímu místu, na které se hezky dívá.

Pohovka uprostřed místnosti

Velký prostor si můžete dovolit „rozbít” právě pomocí sedačky. Tím, že ho takto rozčleníte, získáte důvěrnější místo na konverzaci.

Rohová pohovka

Speciálním oříškem jsou rohové pohovky, kterým se také někdy říká sekční. První, co vás napadne, je umístit sedačku do rohu. Velmi zajímavé ale také je, když ji, podobně jako v předchozí pasáži, umístíte do prostoru. Jednak tím místnost rozčleníte a jednak bude tento kus nábytku lépe dýchat a bude působit jako velmi zajímavý prvek.

Nikdy zády ke dveřím

Toto pravidlo řadíme mezi nejdůležitější a je třeba se opravdu vyhnout umístění zády ke dveřím. Odborníci se shodují, že lidé sedící na sedačce zády ke dveřím se cítí neklidně a mají nepříjemný pocit, protože nevědí, co se děje za nimi. Sedačku orientujte vždy tak, aby z ní bylo dobře vidět nejen na dveře, ale zároveň co nejvíce do prostoru.

