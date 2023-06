Zdroj: pexels.com

Tematika rozvodu je citlivá sama o sobě. O to víc, když toto téma musíte otevřít před svými dětmi. Rodiče často tápou v tom, co a jak dítěti říct a kdo by měl být tím, který dítě informuje. Pokud nevíte, jak na to, čtěte dál.

Někteří rodiče nechtějí tematiku rozvodu před dětmi otvírat vůbec, další nevědí, jak na to. Žádný jednoduchý návod na to, jak to udělat, neexistuje. Vždy záleží na vnímavosti, povaze, ale i citlivosti dítěte. Velký vliv na to, jak bude dítě rozvod snášet, má i to, jakým způsobem se budete chovat vy. Rozvod není příjemný pro nikoho, nikdy se ale před dítětem nestavte agresivně proti sobě.

Děti jsou vnímavé a často něco tuší

Pokud si myslíte, že děti nevnímají atmosféru kolem sebe a nevidí, co se mezi jejich rodiči děje, jste na omylu. I malé děti jsou vnímavé a často vytuší, že se doma něco děje. Tím, že něco tuší, ale sami jim neřeknete, že se něco děje, mohou být zmatené čím dál víc. Čím dříve jim o rozvodu řeknete, tím líp.

Ať už o rozvodu dětem řeknete jakkoliv, nikdy to nebude dobře, budete poslem špatných zpráv. Přesto můžete informaci o rozchodu podat různě. Cokoliv dítěti řeknete, bude kvůli nim, ne kvůli vám. Vlastní ego proto upozaďte. Buďte opatrní, abyste dítě nezatáhli do svých manipulací, ke kterým někteří rodiče během rozvodu přistupují. Dítěti nelžete, říkejte mu celou pravdu, nejen tu svoji.

Kdo má dítěti říct o rozvodu?

Váháte, kdo by měl dítěti říct o rozvodu? Nejlepší je, když budou dítě o rozvodu informovat oba rodiče. Pokud je situace mezi partnery špatná natolik, že to není možné, měl by dítě informovat ten, který tuto skutečnost dítěti předá nejvhodněji. Dítě nevyužívejte jako prostředek k vytvoření pocitu viny u partnera. Nikdy nestavte dítě mezi sebe, pokud u něj nechcete vyvolat nepříjemnou úzkost.

Kdy a kde dítě informovat o rozvodu?

Své dítě informujte o rozvodu co nejdříve. Ostatní členy svých rodin požádejte o to, aby se vyhnuli pomlouvání partnerů podle toho, ze které poloviny rodiny jsou. Dítěti nepomůže, když bude babička z tatínkovy strany mluvit nehezky o mamince, a naopak.

O rozvodu dítěti řekněte tam, kde se dítě cítí dobře, třeba v jeho pokojíčku. Tuto informaci nesdělujte na dovolené, na výletě – prostě na žádném místě, které by si mohlo celý život spojovat s touto situací.

Nezapomeňte dítě ujistit, že za rozvod nemůže. A že to neznamená, že dál nebudete jedna rodina. Ujistěte jej, že s ním budou čas trávit oba z rodičů a nikdo z jeho života nezmizí.

