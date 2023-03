Zdroj: Shutterstock

Voda se do umyvadel a van domácností nedostává sama, musí odněkud přitéct a být dovedena do příslušných míst. Ačkoli se cesty vody domem na rozdíl od jiných součástí stavby v průběhu let tak radikálně nemění, rozhodně by neměly zůstat stranou pozornosti.