Zdroj: Shutterstock

Ručně tkané koberce mají obrovskou tradici. Každý kus je jedinečný a zaručeně tak ozvláštní každou místnost ve vašem interiéru. Některé se hodí do obývacího pokoje nebo ložnice, jiné, zpravidla menší, do koupelen nebo do kuchyní. V závislosti na výrobci si dnes můžete pořídit vskutku kvalitní koberce ze 100 % bavlny, které jsou navíc obarvené přírodními barvami.

Mnoho barev, druhů a velikostí

Tkané koberce jsou opravdu rozmanitým produktem. Jednak existuje celá řada druhů tkaných koberců, jejichž počátky sahají do dávných časů v Asii. Navíc lze kombinovat nepřeberný počet barev a vetkat nejen různé tvary, ale také symboly či obrázky.

Mezi nejoblíbenější druhy tkaných koberců patří kelimy, kešany, nomádské koberce nebo gabbehy. Každý z nich má své poznávací znamení. Například kešan je oproti gabbehu výraznější, barevnější a obsahuje více vzorů, přes kulaté až po hranaté.

Podívejte se, jak se dělají ručně tkané koberce v Pakistánu:

Nejčastěji seženete koberce o šířce 40, 60 nebo 80 centimetrů. Délka se často pohybuje od 40 cm až po jeden či více metrů. Můžete si tak zakoupit menší čtvercový kobereček, který pouze doladí interiér, nebo naopak pořídit obrovský koberec, který udá tón celé místnosti.

Snadno se perou

Jak už to u „home made“ produktů bývá, výrobci si zakládají na kvalitních materiálech, pečlivém provedení a jedinečnosti. Na internetu nebo v kamenných obchodech tak naleznete mnoho prodejců, kteří si zakládají na udržitelném a poctivém způsobu výroby.

Obrovskou výhodou menších kusů tkaných koberců je jejich snadná údržba. Velmi často je lze prát na 60 °C v automatické pračce. Před prvním čištěním je ale žádoucí poradit se s výrobcem.

