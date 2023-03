Zdroj: Electrolux

Rozhodně si nehraje na to, že vysaje celou domácnost. Ale pro každodenní úklid drobných nečistot je ruční vysavač nenahraditelný

Místo abyste sbírali drobky jeden po druhém, ruční vysavač je odstraní za pár vteřin. Stejně tak prach, vlasy, chlupy po mazlíčcích, prostě běžné nečistoty. Některé ruční vysavače zvládnou odstranit i rozlitou tekutinu. A můžou se hodit rovněž do auta.

Každý vysavač je slyšet, ale proti nejhlasitějším zvukům na světě jde o "slabý odvar", poslechněte si je:

Nabijte je

Ruční vysavače s akumulátorem jsou nejobvyklejší - při úklidu nepřekáží šňůra. Za chvilku uklidíte kuchyňskou linku stejně jako koupelnu či následky hodování v posteli či na gauči. Převažující většina spotřebičů disponuje Li-Ion baterií. Na co ještě hledět? Na velikost a umístění nabíjecí stanice (některé lze instalovat na zeď, stačí vybrat místo, kde nepřekáží). A při častém používání také na indikátor stavu baterie.

Tři dva jedna… start!

Zajímejte se o dobu nabíjení a o čas, po který dokáže vysavač pracovat. Rozdíly mezi jednotlivými spotřebiči jsou opravdu velké. Můžou se nabíjet třeba pár hodin, půlden i déle. A fungovat asi od 8 až 10 až po zhruba 30 minut, byť i tady najdete výjimky v podobě 45 minut.

Podívejte se na naší recenzi tyčového vysavače kombinovaného s ručním:

Kdy se vyplatí kabel

Zpravidla pokud chcete vysavač do auta, užijete elektrospotřebič s kabelem pro zapojení do autozásuvky. Napájí se pomocí 12voltového adaptéru. Tento typ také obvykle disponuje kartáčovým a i štěrbinovým nástavcem (jeho úzká hubice dobře odstraní špínu zapadlou mezi sedačkami).

Ruční aku vysavače zleva: Concept VP4351 Riser PET, včetně speciálního nástavce na ošetření psí srsti, Hyundai HVC 101, mokré i suché vysávání Autor: Datart.cz

Vejdou se?

Objem nádobky na nečistoty se pohybuje asi od 0,3 až do 1 litru, pak špínu vysypete do koše (nepotřebujete náhradní sáčky). A i kdybyste ho použili vícekrát za den a museli nádobku vyprázdnit ještě podruhé, o nic nejde. Je to otázka vteřin.

Rovněž u ručního vysavače se uvádí, kolik váží. Pokud ho potřebujete používat občas, nemusíte ji až tak řešit. Když budete vysavač držet v ruce pravidelně každý den a ne jednou, vyplatí se na ni zaměřit. A ještě lépe: vysavač si podržte několik minut v ruce. Jako optimální hmotnost se udává 1,5 kilogramu.

Místo hadru na podlahu

Všechny ruční pomocníci umí vysávat a některé dokážou také „vytřít“. Přesněji nasát vylitou vodu, polévku nebo limonádu z podlahy, případně z nábytku. Jste-li roztržití nebo máte doma malé děti, vyplatí se volit druhou variantu.

Něco navíc

Aku ruční vysavače se prodávají samostatně, ale i jako součást některých bezdrátových tyčových vysavačů.

U ručních vysavačů s kabelem si ověřte, zda vám dostačuje jeho délka.

Zajímejte se o typ a počet nástavců. Kartáčový a štěrbinový představují základ, ovšem může jich být více.

Existují dva typy výstupních filtrů: mikrofiltry a HEPA filtry. Některé filtry jsou omyvatelné.

Vychytávkou je UV-C sterilizační lampa. Zpravidla se používá na matrace a bytový textil k likvidaci roztočů a jiných nevítaných "hostů".

Co se většinou neřeší

Jde o malý spotřebič, jehož příkon se obvykle pohybuje v podobných hodnotách, jako mají tyčové až nutriční mixéry (asi od 500 do 900 W). Sací výkon se také uvádí ve wattech, tento údaj však u ručních vysavačů nenajdete vždycky. To už spíše najdete informaci, zda spotřebič nabízí volbu sacího výkonu (většinou je dvoustupňová).

