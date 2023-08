Zdroj: Shutterstock

Fugu, známá také jako puffer fish, patří do čeledi čtverzubců. Před útokem predátorů se chrání mohutným nafouknutím, to však není její jediný obranný mechanismus. Je také extrémně jedovatá. Její vnitřnosti – především játra, kůže, pohlavní orgány a jikry – obsahují látku tetrodotoxin, která patří mezi nervové jedy a způsobuje okamžité ochromení svalů. Uvádí se, že je až 1200krát jedovatější než kyanid. Navzdory tomu je považována za delikatesu a v Japonsku patří k oblíbeným specialitám už po dlouhá staletí.

Podívejte se, jak se nejjedovatější ryba na světě připravuje a servíruje:

Dva roky příprav

V Japonsku existuje na tisíc restaurací, kde se tato nebezpečná lahůdka připravuje. Před tím, než se ryba dostane na menu, musí ale kuchař absolvovat náročný dvouletý kurz. Během studia získává praktické i teoretické dovednosti, které musí prokázat při závěrečné zkoušce. Mimo jiné se ověřuje schopnost kuchaře neomylně rozpoznat přes dvacet druhů ryby fugu a následně v časovém limitu oddělit jedovaté části ryby tak, aby následná konzumace nijak neohrozila budoucí zákazníky. Až po bezchybném splnění všech úkolů získá kuchař potřebnou licenci.

Jak se podává?

Fugu se servíruje zejména v zimních měsících, kdy je tučnější. Chovatelé je do restaurací dodávají živé – zákazníci si poté ve velkém akváriu vyberou konkrétní exemplář. Prodávají se také na speciálním trhu formou akce. Licencovaný kuchař následně vybranou rybu zpracuje a odstraní všechny jedovaté části. Maso poté nakrájí na velmi tenké plátky a na talíři z nich vytvoří unikátní obrazec. Někdy se fugu podává i ve smažené verzi nebo přidává do horkého saké. Cena za porci fugu se pohybuje v přepočtu od 1 000 Kč do 2 500 Kč.

Adrenalinová zábava

Možná se ptáte, proč někdo riskuje život kvůli ochutnávce ryby. A nejste sami. Navzdory nebezpečí smrtelné otravy si gurmáni pochvalují jedinečnou chuť masa, kterou žádný jiný druh nenabízí. Pravdou je, že díky profesionálnímu zpracování ryby není riziko ohrožení tak vysoké, jako tomu bylo v dřívějších dobách. Přesto k nim však každoročně dochází. Možná je to právě adrenalin, který konzumenty ryby fugu tolik láká. Potvrzuje to i fakt, že o vyšlechtěné druhy této ryby, které jed neobsahují, není v Japonsku příliš velký zájem. Bez potenciálního ohrožení života to zkrátka není ono.

