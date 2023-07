Zdroj: shutterstock

Představte si růži, která byla šlechtěná 15 let, a její vývoj stál pět milionů dolarů. Taková je růže Juliet, kterou pro nás připravil šlechtitel David Austin. Ať už jste zahrádkář, milovník růží, nebo jen někdo, kdo má rád pěkné věci, tato růže vás určitě ohromí.

Co si představíte, když slyšíte slovo "růže"? Elegantní květinu, symbol lásky, krásy a tajemství? Jistě. Ale co když vám řekneme, že existuje růže, která je to vše a mnohem více? Juliet, považovaná za nejdražší růži na světě, je odrůda, která představuje vrchol luxusu v květinářství.

Podívejte se na její úchvatnou krásu!

Co je růže Juliet?

Růže Juliet je odrůda růže, kterou vyvinul a na trh uvedl David Austin v roce 2006. Proces vývoje této unikátní růže trval 15 let, přičemž celkové náklady dosáhly pěti milionů dolarů. Můžeme tedy říci, že tato růže není jen další květinou. Je to dílo, které kombinuje vědu, umění a dlouholetou vášeň.

V čem je lepší než jiné růže?

Růže Juliet není jen o její astronomické ceně. Tato růže je oceňována pro svůj jedinečný tvar, barvu a vůni. Má velké květy plné jemných lístků, které se postupně otevírají do působivého tvaru, přičemž odkrývají jemnou, krémovou barvu. A vůně? Někteří tvrdí, že je neodolatelná, kombinuje tóny třešňového dřeva, vanilky a fialky. Bez ohledu na cenu, růže Juliet je jednoduše nádherná a každý, kdo ji vidí nebo cítí, ví, že stojí za to.

Je 5 milionů hodně?

Přestože se může zdát, že cena pěti milionů dolarů za růži je něco neuvěřitelného, je třeba si uvědomit, že tato suma zahrnuje nejen náklady na samotné šlechtění, ale také celkové výzkumné a marketingové náklady. Když šla růže do prodeje, ceny se začaly lišit. První růže Juliet byla prodána v aukci za šest tisíc dolarů za kus. Nyní kus stojí asi 250 až 500 korun. Bez ohledu na to, zda se tato růže vejde do vašeho rozpočtu, není pochyb o tom, že představuje skutečný triumf květinářského umění.

