Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu je výběr vhodného místa, také zeminy, samotná výsadba i péče po ní. Tak to proberme krok za krokem.

Slunce ano, ale…

Někdo preferuje výsadbu jarní, jiný zase podzimní. Ovšem růže, které se prodávají v kontejnerech, můžete vysazovat po značnou část roku (pokud není zmrzlá půda a teploty pod nulou).

Asi každý ví, že růže milují slunce, což ale neznamená, že na ně může pražit celý den. Stejně tak by jim vadilo, kdyby se paprsky odrážely od okolí, například od sněhobílé fasády domu. Zkrátka potřebují místo, kam bude slunce svítit asi polovinu dne (zhruba cca 6 hodin), některé odrůdy zvládnou i mírný polostín. A také potřebují, aby kolem nich dobře proudil vzduch, což je vlastně prevence vůči některým chorobám.

Vhodná půda

Za optimální se považuje hlinitopísčitá zemina bohatá na živiny. Jako skutečně nevhodná se uvádí jílovitá půda, mnohé růže špatně snáší také kyselou půdu. Nicméně se setkáte i s názory, že nevhodnou zeminu lze z poloviny nahradit substrátem pro růže a k němu přidat dlouhodobě působící hnojivo. Těžší půdu můžete vylehčit například pískem. A obměnu zeminy si žádá rovněž místo, kde už dříve růže rostly léta a půda je lidově řečeno unavená (to se týká hlavně těch z vás, kdo jste si nově pořídili starší zahradu).

Poznámka ke hnojení: růže potřebují hodně živin hlavně na jaře (po řezu), dále se hnojí po prvním kvetení.

Nádherné růžové okolí plotu můžete mít i vy. Za nějaký čas. Autor: Shutterstock

Jak na výsadbu

Místo výsadby dobře prokypřete, zbavte kamenů, odplevelte, podle potřeby přihnojte (pokud jste použili substrát pro růže obsahující základní živiny, nyní hnojit netřeba). Růže se umísťují do hloubky 50 až 60 centimetrů, pomůže i poučka, že kořeny by se ve výsadbové jámě neměly ohýbat. Běžně se záhonové růže dávají od sebe na vzdálenost asi 50 centimetrů. Důležitá poznámka: sazenice záhonových růží uložte do jámy tak, aby se místo štěpování nacházelo přibližně pět centimetrů pod zemí.

Poznámka ke kopčení: nahrnout kopeček hlíny k sazenici se doporučuje zejména na podzim jako ochrana, na jaře to není nutné.

Voda a nepřátelé

Zasypejte zeminou, dobře ji utlačte a kořeny zalijte. Vydatná zálivka do doby, než se růže dobře ujme, je opravdu nezbytná. Ovšem i pak královna květin potřebuje dostatečně zalévat asi jednou týdně, za tropických veder i častěji. Zásadně ke kořenům, rostlinu nekropte.

Přehled všech chorob a škůdců by vydalo na román, jak se říká, více se dozvíte například zde. Stručně řečeno: nejvíce vadí mšice, růžové padlí a černá skvrnitost. Proto neškodí připomenout, že se prodávají i vyšlechtěné růže odolné vůči houbovým chorobám.

