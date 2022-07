Zdroj: shutterstock.com

Že růžová barva do bydlení nepatří? A když ano, tak jen do ryze ženské domácnosti? Ale kdepak! Pokud vám při kombinaci slov růžová v interiéru vstávají hrůzou vlasy na hlavě, podívejte se na naši dnešní inspiraci. Uvidíte, jak dobře tato barva může vypadat.

Růžová barva se už dávno nehodí jen do dívčích dětských pokojů. Jde o trendy odstín, který můžete v jisté míře využít takřka v každé místnosti vašeho domu či bytu. Stačí, když se zaměříte na výběr správného odstínu. Nikdy však nezapomínejte na to, že méně je někdy více. A u výrazných barev, mezi které růžová bezpochyby patří, to platí dvojnásobně.

Inspirace na růžový interiér Autor: shutterstock.com

Jak působí růžová barva na psychiku?

Růžová barva působí na lidskou psychiku uklidňujícím dojmem, uvolňuje napětí a navozuje pocit pohodlí. Hodí se perfektně jak k industriálnímu stylu bydlení, tak i do boho domova. Prostor zjemní a zútulní. Je to něžná a nevinná barva, vyjadřuje lásku, energii, optimismus, ale také inspiraci. Růžová barva povzbuzuje chuť k jídlu, i proto je vhodná také do kuchyně či jídelny.

Jaké odstíny růžové známe?

Odstínů růžové barvy je opravdu hodně. Zde jsou nejznámější z nich:

Světle růžová, perleťová, pudrová, starorůžová, fuchsiová, lososová, antická růžová, bodláková, purpurová, křiklavě růžová, ledově růžová, meruňková.

K těmto odstínům se perfektně hodí tyto barvy:

Bílá, vanilková, krémová, levandulová, šedá, tmavě šedá, béžová, kávově hnědá, zelená, námořnická modrá, tyrkysová, tmavě modrá, švestková, zlatá.

Zdroj: ireceptar.cz

​