Zdroj: Shutterstock

Když jich není moc, rybenky domácí nevadí, dokonce můžou být prospěšné. Ovšem jakmile se přemnoží, můžou škodit. Tak jim dopřejte „něco na zub“ a uvidíte, že záhy z vaší koupelny zmizí.

Ale bacha, u vás doma určitě žije více "potvor":

Seznamte se

Rybenky domácí (Lepisma saccharina), lidově zvané rybičky, patří mezi hmyz. Jsou světloplaché, mají rády vlhko a teplo. Proto se často objevují v koupelnách (ale i jinde v bytě) a většinou je uvidíte, když rozsvítíte. Rychle před vámi prchnou, chytat je nemá cenu. Bát se jich nemusíte, nejsou přenašeči chorob a dokonce vám můžou pomoct, likvidují totiž roztoče. Takže pár rybenek nevadí.

Kdy nečekat a likvidovat

Jakmile se rybenky přemnoží, znamená to, že máte v koupelně nadmíru vlhko, málo ji větráte, asi nevytíráte všechny mokré plochy do sucha. A ještě více rybenek může avizovat, že u vás bují plíseň nebo někde zatéká. Pak nemá cenu čekat na zázrak, zasáhněte hned. Navíc přemnožené rybenky umí poničit papíry (včetně knih), poškodit bytový textil (zejména z přírodních materiálů), můžou se dostat i do spíže. A to už není „mňam“.

Použijte jejich vlastní zbraně

Začněte hledat pomoc právě v kuchyni nebo ve spíži. Na místa nejčastějšího výskytu rybenek na noc postavte staré zavařovačky nebo jiné sklenice, které z vnější strany kompletně polepte páskou. A dovnitř vložte třeba těstoviny nebo starý rohlík. Rybenky se dostanou do sklenice, ovšem ven kvůli kolmé hladké stěně skla už ne.

Ještě přidejte pár nastrouhaných syrových brambor, například do mělkých misek (víček od zavařovaček). S největší pravděpodobností je rybenky ochutnají, škrob mají rády, a ráno brambory i s rybenkami vyhodíte.

Co jim nevoní

V první řadě jde o aroma cedrového dřeva. Na chalupě klidně rozsypejte cedrové hobliny, které se jednou až dvakrát týdně doporučuje měnit, ale doma tohle asi dělat nebudete. Tam spíš vsaďte na cedrový esenciální olej. Nebo na levanduli, eukalyptus či citrusy. Do nádobky s rozprašovačem nalijte trochu vody, přidejte pár kapek oleje a postříkejte problematická místa. Stejně tak rybenkám „nejde pod nos“ výrazně voňavé koření. A před čím mají vysloveně prchat? Nesnáší vanilkový lusk, samozřejmě rozříznutý.

Další "dobroty"

Často se doporučuje i tento postup: smíchejte sypký cukr s boraxem, půl na půl, nasypte na místa, kde jste viděli nejvíce rybenek (třeba na kousky novin). Podobně lze použít kyselinu boritou v práškové formě. Anebo křemelinu. Při práci s nimi se preventivně doporučuje mít roušku. Ovšem kdo má doma malé děti nebo psy či kočky, ať koupelnu po nastražení těchto „pastí“ raději zamkne, jeden nikdy neví. Anebo zůstaňte u předchozích doporučení. A stoprocentně změňte svoje návyky. Koupelnu dobře větrejte a udržujte v čistotě a v suchu, jde to.

Zdroj: Sanitino, Tchibo