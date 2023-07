Zdroj: Shutterstock

Máte ve své zahradě rybíz a toužíte po hojné sklizni? Nezapomínejte na pravidelnou péči, která zahrnuje i postřik proti škůdcům! Tímto krokem nejenže ochráníte rybíz před různými nesnázemi, ale také mu dodáte potřebné živiny. A co je nejlepší? Stačí se podívat do své spíže a najdete tam vše, co potřebujete - česnek.

Naše babičky již dávno pochopily, že jarní postřik je pro rybíz naprosto nezbytný. Pokud chcete svůj keřík ušetřit od různých nemocí a škůdců, určitě mu tento wellness rituál dopřejte. Bude to vynikající prevence, díky které se určitě dočkáte sladkých plodů.

Jak na to?

Pokud chcete, aby vám rybíz prospíval celou sezonu, začněte s postřikem rybízu hned na jaře, ještě předtím, než začne vegetace. Cílem je zlikvidovat zazimované roztoče a mšice. Další postřik se obvykle provádí před obdobím květu proti nebezpečné antacnóze, kdy jsou stonky a listy napadány hnědou plísní. Samozřejmě si můžete pořídit chemické postřiky v obchodě, ale pokud chcete být ekologičtí, vyrobte si postřik domácí. Ve výsledku ušetříte i obsah své peněženky.

Česnekový postřik: Tajná zbraň z vaší kuchyně

Připravte si 8 až 10 hlaviček česneku a celé i se slupkou je posekejte na menší kusy. Poté je vložte do hrnce, zalijte 8 litry vody a uvařte do měkka. Nechte roztok vychladnout, poté česnek rozmixujte tyčovým mixérem a přeceďte přes plátýnko do čisté nádoby. Nalijte do nádoby s rozprašovačem a můžete aplikovat.

Česnek obsahuje následující biologicky účinné látky: Allicin: hlavní účinná látka v česneku, která má antibakteriální a antifungální účinky.

Steroidní glykosidy: látky, které mají protizánětlivé a antioxidační účinky.

Lektiny: proteiny, které mohou mít antikarcinogenní účinky a pomáhají posilovat imunitní systém.

Těkavé látky: obsahují sirné látky typu silice, jako je diallyldisulfid, který je hlavní složkou česneku.

Další látky: česnek obsahuje také vitaminy (C, B6), minerály (hořčík, vápník, draslík) a flavonoidy, které mají antioxidační účinky.

Mýdlová směs s olejem: Další šampion v boji proti škůdcům

Dalším prostředkem, který lze využít na ochranu rybízu, je draselné mýdlo. Nastrouhejte ho 200 g do 1 l teplé vody, rozmíchejte a nechte zcela rozpustit. Přidejte několik kapek oleje (1 až 2 lžíce na 1 l vody) a důkladně promíchejte. Jakmile je roztok studený, lze jej použít jako v předchozím případě. Druhý den rostlinu opláchněte čistou vodou.

Mýdlo a olej lze přidat i do česnekového extraktu. Vznikne vám tak velice účinný prostředek proti již usídleným mšicím, který aplikujte i na spodní stranu listů. Mýdlo přilne k hmyzu a olej mu znemožní dýchání. Tento postřik však funguje pouze proti měkkým druhům hmyzu, jako jsou mšice, puklice a molice.

V případě tohoto postřiku byste měli vědět, že jej nelze využívat moc často, abyste rostliny nepoškodili. Vždy pracujte jen s naředěnou formou a vyhněte se květům a plodům.

Tady je další postřik, tentokrát z popela:

Kopřiva: Přírodní strážce vašeho rybízu

Pokud vám na zahradě roste kopřiva, neváhejte ji použít k dalšímu druhu postřiku rybízu. Škůdci ji totiž nemají v lásce. Výluh z kopřiv má své výhody, nejenže je přírodní, ale funguje jak na nezvaný hmyz, tak i na některé choroby. Jak si ho můžete vyrobit?

Naplňte větší nádobu do 2/3 objemu kopřivami bez květů a zalijte je odstátou vodou tak, aby byly všechny ponořené. Nádoba by neměla být z kovu. Nechte kvasit zhruba 2 až 3 týdny a občas promíchejte. Ve chvíli, kdy se přestanou tvořit na povrchu bubliny a roztok bude mít poněkud nepříjemný zápach, postřik proti chorobám a škůdcům máte vyroben. Kopřivový koncentrát zřeďte před použitím v poměru 1 : 10 s vodou a zároveň jej můžete využít jako výborné hnojivo.

Tak a teď už víte všechna tajemství, jak se postarat o svůj rybíz jako pravý zahradnický mág! S těmito tipy se můžete těšit na bohatou úrodu sladkých plodů, které budou radostí pro vaše chuťové pohárky.

