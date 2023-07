Zdroj: shutterstock.com

Máte doma zahradní jezírko? Pak by v něm neměly chybět ryby. Ty totiž nejen potěší váš zrak, ale také budou působit uklidňujícím dojmem. Věděli jste ale, že ne všechny ryby se hodí do každého jezírka? Dnes vám řekneme, které ryby můžete mít na zahradě právě vy.

Pokud není vaše zahradní jezírko o velikosti mísy s vodou, zaslouží si trochu života – a to ve formě ryb. Ty můžete umístit jak do menšího jezírka, které plní pouze okrasnou funkci, tak i do velkého jezírka, které současně slouží ke koupání.

Zahradní ryby nejsou jen na ozdobu

Věděli jste, že rybky v jezírku nejsou jen na ozdobu? Umějí vysbírat z hladiny všechny larvy komárů – a to je něco, co v létě jistě oceníte. Pokud se rozhodnete začlenit do svého jezírka ryby, musíte si umět odpovědět na otázku – jaké ryby budou ideální?

Jaké ryby do zahradního jezírka podle velikosti

Malé zahradní jezírko: slunka či karas.

slunka či karas. Střední zahradní jezírko: karas, kapr či jesen.

karas, kapr či jesen. Větší zahradní jezírko: lín, koi kapr nebo jeseter.

Co udělat, než ryby do jezírka vypustíte?

Ne každá ryba se hodí do každého zahradního jezírka. Kromě velikosti zahradního jezírka zvažujte také způsob života ryb, které chcete v jezírku chovat. Ryby lze nasadit i do koupacího jezírka, myslete však na to, že voda nikdy nebude průzračně čistá. Takové zahradní jezírko budete muset čistit pravidelně a šetrně.

Než rybky do jezírka nasadíte, měli byste zkontrolovat pH vody a její alkalitu. Celková alkalita znamená celkovou koncentraci všech alkalických látek rozpuštěných ve vodě. Díky pH zjistíte, jestli je voda zásaditá, nebo kyselá. Při nákupu nových ryb je nechte pár dní v karanténě – odděleně od vody v jezírku. Až budete mít jistotu, že ryby nejsou nijak nemocné, vypusťte je do jezírka. Podle druhu ryb musíte vybírat také vhodné krmivo.

