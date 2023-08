Zdroj: Shutterstock

Cukrová kukuřice je oblíbenou a všestrannou surovinou, která má své místo v mnoha mezinárodních kuchyních. Klasikou je vařený kukuřičný klas ochucený máslem, solí nebo pikantním kořením. Drobná zrnka se využívají při přípravě dušených masových směsí, jako je například slavné chilli con carne, můžete z nich nachystat placky, zapéct se sýrem, přidat do polévky, na pizzu nebo do teplých i studených zeleninových salátů. Z kukuřičné mouky, která je přirozeně bezlepková, se vyrábějí tradiční mexické tortilly a hodí se také pro přípravu kaše. Kromě skvělé chuti má kukuřice i dobré výživové vlastnosti – je nízkokalorická, obsahuje kvalitní sacharidy a vlákninu, najdete v ní také vitamin A, vitamin C, vitaminy skupiny B, hořčík, draslík a další cenné látky. O důvod víc, proč si ji dopřávat pravidelně.

Máte rádi asijskou kuchyni? Podívejte se, jak se připravuje polévka z čerstvé kukuřice v Japonsku:

Kukuřičná polévka

Čas přípravy: 25 minut

Ingredience:

300 g mražené kukuřice

1 000 ml zeleninového vývaru

2 větší brambory

1 cibule

150 ml smetany na vaření

hrst sekané pažitky nebo petrželky

2 lžíce másla

sůl, pepř

Příprava:

1) Brambory oloupejte a nakrájejte na malé kostičky.

2) Cibuli nasekejte nadrobno. Na pánvi rozehřejte máslo a pozvolna ji opékejte, dokud nezačne mírně zlátnout.

3) Přidejte brambory a kukuřici, krátce orestujte a zalijte vývarem. Osolte a vařte pod pokličkou 10-15 minut, dokud zelenina nezměkne.

4) Přidejte smetanu a poté polévku rozmixujte tyčovým mixérem. Pokud ji chcete mít dokonale hladkou, propasírujte ji přes sítko. Podle potřeby polévku dochuťte solí a pepřem.

5) Při podávání polévku posypejte pažitkou nebo petrželkou. Přidat můžete také krutony ze staršího pečiva, opečené kostičky slaniny nebo špetku sušeného chilli.

Zdroj: www.onceuponachef.com, www.nzip.cz,