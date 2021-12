Zdroj: Michael Dorogovich / Shutterstock.com

Jednohubky jsou ideální variantou silvestrovského (i jiného) občerstvení. Jsou rychle hotové, vypadají na talíři hezky, prakticky každému chutnají a ve strávnících díky své velikosti mizí jedna radost. Přinášíme několik osvědčených tipů na rychlé, ale výborné jednohubky, z kterých si vybere opravdu každý, vegetarián, celiak, milovník ryb i masa. Rozpis je vždy na 20 jednohubek, s jednou výjimkou se podávají chlazené.

Jednohubky caprese

Budete potřebovat: 20 kuliček minimozzarelly, 20 cherry rajčátek, hrst bazalkových lístků, olivový olej, sůl, balzamikový ocet, párátka.

Tahle svěží varianta jednohubek chutná snad každému, zvlášť po období sladkostí a majonézových salátů. Bazalkové listy nahrubo nasekejte a smíchejte v misce s lžící olivového oleje a špetkou soli. Do stejné misky přidejte kuličky mozzarelly a ve směsi je obalte. Rozpulte cherry rajčátka a mezi každé dvě poloviny dejte jednu připravenou minimozzarellu. Sestavu napíchněte párátkem a podávejte. Výsledek můžete lehce pokapat balzamikovým octem.

Jednohubky s parmezánem a sušenými rajčaty

Budete potřebovat: 2 menší bagety nebo rohlíky, 3 lžičky bazalkového pesta, 5 sušených rajčat, 10 černých oliv, 50 g parmezánu.

Další varianta, která uspokojí vegetariány, ale chutná i „masožravcům“. Pečivo nakrájejte na kolečka a nasucho opečte na pánvi nebo v troubě. Každé kolečko pak potřete troškou pesta, přidejte na drobno nasekaná sušená rajčata, půlku olivy a několik hoblin parmezánu. Můžete ozdobit lístkem bazalky.

Okurkové jednohubky s lososem

Budete potřebovat: 100 g uzeného lososa, 1 citron, 180 g zakysané smetany, 1 salátovou okurku, pepř, hrst čerstvé petržele.

Smíchejte v misce nadrobno nakrájeného uzeného lososa a zakysanou smetanu, směs ochuťte pepřem a šťávou z citronu. 2 plátky citronu si dejte stranou. Okurku nakrájejte našikmo asi na centimetrové plátky, na každý plátek dejte lososovou směs a ozdobte kouskem citronu a petrželkou.

Uzený losos na základu ze salátové okurky je výborná kombinace, kterou můžete bez obav nabídnout i celiakům. Autor: margouillat photo / Shutterstock.com

Jednohubky s uzeným masem a jablečným křenem

Budete potřebovat: 3 plátky chleba, 1 jablko, 10 cm křenu, 200 kvalitního libového uzeného masa, svazek pažitky na ozdobu.

A teď něco pro ty, kteří i v rychlém občerstvení uvítají maso. Z plátků chleba odkrojte kůrky a nakrájejte je na stejně velké kusy. Jablko a křen nastrouhejte najemno a promíchejte. Každý kousek chleba potřete křenovo-jablečnou směsí, navrch dejte kousek uzeného masa a ozdobte pažitkou.

Sušené švestky ve slanině

Budete potřebovat: 20 sušených švestek, 20 oloupaných mandlí, 10 plátků slaniny, 1 dcl portského vína, párátka.

Sušené švestky dejte do misky, zalijte portským a nechte 15 minut marinovat. Pak do každé švestky vmáčkněte mandli a obalte ji polovinou plátku anglické slaniny. Do každého závitku zapíchněte párátko a nechte je nasucho opražit na pánvi, nebo ještě lépe v troubě na funkci gril na 180 °C zhruba 10 minut. Slanina by měla být zlatavá a křupavá. Servírujte ještě teplé.

