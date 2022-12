Zdroj: shutterstock.com

Milujete pažitku? Pak o vitaminy v ní obsažené nemusíte přijít ani během zimy. Můžete si ji koupit již narychlenou. Nebo se můžete do jejího rychlení pustit sami. Ačkoliv je domácí pěstování pracnější, vyjde vás mnohem levněji.

Pažitka pobřežní je dvouletá rostlina, v zahradách se však pěstuje jako víceletá. Ačkoliv za normálních okolností během podzimu listy pažitky odumírají a rostlina přežívá do jara díky kořenovým částem, lze ji pěstovat i během zimy. A to v případě, kdy pažitce během podzimu dopřejete krátký odpočinek. Ideální odrůdou vhodnou k rychlení je odrůda Pražská.

Rychlení pažitky doma

Koncem září nebo začátkem října vyberte trsy, které jsou určené k rychlení. Nať z nich už neodřezávejte. K rychlení použijte pažitku, která rostla alespoň dva roky v záhonu. Před prvními mrazy pažitku opatrně vyryjte z půdy, rozdělte na menší části a odstraňte přebytečnou zeminu. Trsy nechte oschnout a promrznout. Nízkým teplotám ji vystavujte alespoň 2 až 3 dny.

Jak rychlit pažitku doma?

Pažitku, která promrzla, vysaďte do květináčů o průměru 10 až 12 cm. Využijte běžný zahradní substrát. Sázejte maximálně do hloubky, ve které pažitka rostla i v záhonu. Aby se růst nastartoval rychleji, vložte ji do vodní lázně o teplotě 30 °C. Po dvanácti hodinách ji můžete vysadit.

Pokud máte více trsů pažitky, můžete ji rychlit postupně. Nevyužité trsy můžete skladovat na chladném místě – třeba ve studeném skleníku.

Rychlená pažitka potřebuje dostatek světla a tepla. Nedávejte ji však na přímé slunce, které by ji mohlo spálit. Vhodné je stanoviště s rozptýleným světlem o teplotě mezi 15 až 22 °C. Se sklizní začněte v době, kdy budou mít rostlinky délku 10 cm. To nastane asi za 3 až 4 týdny.

Pažitku pravidelně zalévejte – pažitka však snese spíše sucho než přemokření.

