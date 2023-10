Zdroj: Shutterstock

Kuchyňské struhadlo je zdánlivě obyčejná pomůcka, ale ve skutečnosti bychom se bez ní při vaření jen těžko obešli. Zelenina, ovoce, sýry, čokoláda, staré pečivo, těsto na strouhaný koláč – to jsou suroviny, které se na něm zpracovávají nejčastěji. Aby vám šla práce dobře od ruky a strouhání nebyla zbytečně velká dřina, vyberte si opravdu kvalitní produkt. Jak ho poznat?

Kvalitní struhadlo se správně naostřenými břity by si mělo hravě poradit se všemi těmito ingrediencemi:

Materiál je základ

Kuchyňská struhadla se nejčastěji vyrábějí z nerezového plechu, setkat se můžete ale také s celoplastovými výrobky. Jejich předností je nízká cena, ale břity nedosahují zdaleka takové ostrosti jako u kovových modelů, takže budete muset vynaložit větší úsilí. Navíc se mohou rychle otupit, poškrábat a odlupovat, takže struhadlo dřív nebo později odnesete do kontejneru na plasty – a budete kupovat nové.



Nerezová struhadla jsou o poznání bytelnější a trvanlivější, a díky ostrým břitům je strouhání mnohem snadnější. I v této kategorii ale najdete mnoho výrobků různé kvality. Vodítkem může být cena – čím je vyšší, tím je struhadlo kvalitnější. Za ty nejlepší můžete zaplatit i 2 000 Kč, kvalitní produkty ale seženete už od zhruba 300 Kč.



Najemno i nahrubo

Praktickým pomocníkem do kuchyně je samostatně stojící struhadlo opatřené plochami s různými druhy břitů. Nejčastěji se setkáte se čtyřhranným struhadlem, které umožňuje strouhání nahrubo, najemno, na plátky a na jemné hoblinky sýra či strouhanku. K dostání jsou i šestistěnné modely s dvěma druhy břitů navíc.

Pořídit si můžete také ploché jednoúčelové struhadlo do ruky, které lze pohodlněji opřít o dno nádoby nebo položit na ni. Praktická jsou také malá struhadla, která využijete zejména na sýry, jež můžete nastrouhat přímo na jídlo. Používají se ale i na strouhání citrusové kůry nebo čokolády při pečení a zdobení dezertů.

Aby ruka nebolela

U vícestěnných struhadel při výběru myslete na snadné používání. Madlo by mělo dobře sedět do ruky a příliš netlačit do dlaně, což se může dít zejména u celokovových variant. S oblým plastovým nebo pogumovaným madlem se vám bude pracovat o poznání pohodlněji.

Praktický je i protiskluzový povrch na spodní části, díky němuž struhadlo dobře přilne k nádobě nebo prkénku a nebude během práce „cestovat“. Některé modely mohou být také opatřeny víkem na spodní část nebo odnímatelným zásobníkem, v němž se nastrouhaná surovina shromažďuje a nesype se všude okolo.



Multifunkční modely si dobře prohlédněte

Pokud máte dostatek úložného prostoru, můžete zvážit nákup multifunkčního struhadla s velkou nádobou, na niž se dle potřeby umisťují různé nástavce pro daný typ suroviny a nejrůznější tvary. Součástí bývá i držák, který chrání prsty před poraněním.

Před nákupem se ale vždy přesvědčte, že jde o kvalitní produkt. Přečtěte si recenze, ideálně si osobně prohlédněte zpracování, pevnost materiálu a snadnou manipulaci s jednotlivými nástavci. Nezřídka se stává, že podobné výrobky zůstanou ukryté hluboko v šuplíku, protože se s nimi špatně pracuje nebo na jejich sestavování nemá nikdo nervy.

Svěřte práci technice

V kuchyních, kde se vaří opravdu hodně a často, by se mohl dobře uplatnit elektrický kráječ. Díky nástavcům si poradí se všemi druhy surovin a během minutky je zpracuje do požadované podoby. Naseká cibuli, nakrouhá zelí, nastrouhá brambory i kořenovou zeleninu a připraví také plátky ovoce. Výhodou je, že vůbec nepřijdete do styku s ostrými čepelemi a veškerou námahu za vás vynaloží stroj.



Při nákupu ale platí stejná rada jako u multifunkčních struhadel. Přesvědčte se, že jde opravdu o kvalitní produkt, s nímž se vám bude dobře pracovat a neskončí v propadlišti kuchyňských dějin. U prověřených značek ho seženete za cenu od 900 Kč výše.

Jak ochránit ruce? Poraněné prsty a klouby nejsou při strouhání nic výjimečného, zvlášť pokud je třeba zpracovat velké množství suroviny a ruka už je unavená. Vyřešit to můžete pořízením speciálních ochranných rukavic určených právě pro strouhání a krájení. Díky pevnému materiálu břit ani čepel neproniknou k pokožce, a riziko poranění tak odpadá. Jejich cena se standardně pohybuje v rozmezí 100 až 200 Kč.

Zdroj: www.bbcgoodfood.com