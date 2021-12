Zdroj: Geo-grafika / Shutterstock.com

Zahrádkáři se již léta s plzákem španělským snaží bojovat, co jim síly stačí, a přičemž nejúčinnější je boj v době, než začnou snášet vajíčka. Plzáci španělští se v červnu páří a od srpna až do konce roku kladou vajíčka, nejvíc ale na přelomu srpna a září. Z letních vajíček se mladí plzáci vylíhnou zhruba po měsíci a půl, vajíčka nakladená v září a později přezimují a mladí se z nich vylíhnou až na jaře. Pokud je mírná zima a nejsou velké mrazy, není problém, že vajíčka přežijí a začátkem dubna se líhne další početná generace plzáků. Jeden jedinec je schopen naklást více než 200 vajíček. Plzáci jsou hermafroditi, takže se oplodní navzájem a oba také snášejí vajíčka.

Zničit vajíčka je důležité, lze to i v zimě

Bílá rosolovitá kulatá vajíčka se nacházejí na prázdných záhonech, ale i v trávníku, pod mulčem nebo v kompostu. Pokud je naleznete, na nic nečekejte a mechanicky je zničte. Na vajíčkách si také pochutnají ptáci. Před zimou můžete prokypřit půdu, čímž zlikvidujete jak vajíčka, tak skrýše dospělých plžů. Půdu, kde se plzáci na konci léta vyskytovali, a v které by se mohla nacházet jejich vajíčka, také můžete co nejhlouběji zrýt při příchodu mrazů, mráz vajíčka zničí. Plzákům ztížíte přezimování, pokud před zimou pečlivě uklidíte zahradu a vyhrabete zbytky listí, v kterém by mohli najít úkryt. Prohlédněte také fólie na záhonech.

Pokud objevíte vajíčka plzáka španělského, zničte je nebo použijte jako krmivo pro ptáky

Vaše jarní snažení ovlivní celou sezonu

K pečlivému úklidu zahrady můžete přistoupit i v předjaří, zbavte se starého listí a trávy, prohlédněte mulčovací kůru a složené dříví, tam všude se mohou plzáci ukrývat. Na okraje záhonků se zeleninou nebo trvalkami vysaďte rostliny, které plzáci nemají rádi, například aksamitník, orlíček nebo řeřichu. Pravidelně sekejte trávu, protože čím vyšší tráva, tím lepší potenciální úkryt pro plzáky. Na pomoc si můžete vzít i návnady, nejlépe přírodního původu, jako například přípravek s fosforečnanem železitým Neudorff-Ferramol. Odolává dešti i zalévání, a navíc při náhodném požití neublíží jiným tvorům, jako jsou třeba domácí zvířata nebo ježci. Můžete také využít biologickou zbraň – přirozeného parazita plzáků hlístici Phasmarhabditis hermaphrodita. Ta působí nejlépe na mladé jedince, její použití je proto nejvýhodnější zjara, jakmile přestane být mráz. Hlístice se prodávají pod názvem Nemaslug.

Nesolit!

Pokud plže naleznete, zlikvidujte je. Receptů na jejich likvidaci je víc, vyberte si ten, který se vám nejméně příčí. Jen mějte na paměti, že rozšířené „solení“ je tou nejméně vhodnou metodou. Nejenže při něm plzáci delší dobu trpí, a přestože se jedná o škůdce, měli bychom k nim přistupovat jako k živým tvorům a snažit se o co nejhumánnější likvidaci, ale při tomto postupu se může sůl dostat i do půdy, kde škodí rostlinám a ostatním, užitečným živočichům.

