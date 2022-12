Zdroj: Rigips

Práce se sádrokartonem není nijak náročná. Stačí mít nějaké základní vzdělání, které dostanete i z příruček, a můžete stavět sami. Ovšem občas se do toho vrhnou lidé, aniž by se do těch příruček nebo alespoň na youtube podívali. A pak to dopadne takhle.