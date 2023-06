Zdroj: Pixabay

Nitky šafránu jsou sušené křehké blizny modrofialového druhu šafránu setého z čeledi kosatcovitých. Ten pochází původně z Malé Asie, odkud se dostal do Španělska, kde se dodnes ve velkém pěstuje, stejně jako ve Francii. Největším světovým producentem je ale Írán, kde se vypěstuje až 80 tun ročně. Jeho cena může dosahovat až 13 000 euro za kilogram, což je dáno především způsobem sklizně, která je velmi náročná.

Ve španělské paelle nesmí šafrán chybět. Podívejte se na video:



Ruční práce

Květy krokusu je třeba sklidit hned následující den po jejich otevření. Zemědělci je sbírají ručně – každý květ se musí opatrně uchopit mezi palec a ukazováček a jemně odštípnout. Poté se z každého květu vyjmou červené nitky a nechají se v sítech sušit nad ohněm. K získání jednoho gramu nitek je zapotřebí minimálně 200 květů. Což je důvod, proč je toto koření tak drahé. Jeden kilogram šafránu znamená ručně sklidit a následně zpracovat krokusové květy z plochy více než 2 000 metrů čtverečních.



Stačí špetka

S šafránem je – i vzhledem k jeho ceně – potřeba zacházet v kuchyni opatrně. Příliš velké množství by mohlo způsobit zhořknutí pokrmu. Pro získání charakteristické vůně a chuti stačí pár vláken – pro jejich správné rozvinutí je vhodné nitky namočit na chvíli do teplé vody. Používá se k dochucení rýže, těstovin i polévek – neobejde se bez něj například milánské rizoto, španělská paella nebo francouzská bujabéza. Přidává se i k rybám, drůbeži, vyniká v orientálních pokrmech a hodí se i do sladké kuchyně – třeba do koláčů, sušenek nebo pudinků. Všem pokrmům dodá kromě chuti také charakteristickou zlatavou barvu.

Afrodiziakum i lék pro duši Šafrán je od pradávna známým afrodiziakem, čehož využívali už ve starém Římě. Obsahuje také řadu látek, které podporují správnou funkci kardiovaskulárního systému, pomáhá dobrému trávení, posiluje imunitní systém a pozitivně ovlivňuje duševní klid a kvalitní spánek.



Pozor na levné napodobeniny

Na dovolené můžete během návštěvy tržišť narazit na šafrán za velmi výhodnou cenu. V sáčku ale pravé krokusové blizny nenajdete – mohou to být sušené květy měsíčku, světlice barvířské či jiné rostliny obarvené paprikou nebo kurkumou. Pravý šafrán poznáte podle nasládlé vůně a jemně nahořklé chuti.

Zdroj: zahradkaruvrok.cz, living.iprima.cz