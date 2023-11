Zdroj: Shutterstock

Šafrán už stovky let patří mezi nejdražší koření světa a kvůli vysoké ceně si vysloužil přezdívky červené zlato a král koření. Co je vlastně šafrán a čím je toto koření tak jedinečné?

Když se řekne, že je něčeho „jako šafránu“, znamená to, že je daná věc vzácná. A proč toto přísloví vlastně vzniklo? Šafrán je totiž opravdu velmi drahý. Důvodem, proč je tak cenný, je jeho složité získávání. Samotné koření totiž pochází z fialových květů šafránu setého, tedy spíše ze tří sušených blizen, které jsou uvnitř.

Ty se mohou sbírat pouze ručně a na jeden kilogram koření šafránu je potřeba až 200 tisíc květů. Není tedy divu, že ho sice lze běžně sehnat, ale za jedno kilo můžete zaplatit statisíce korun!

Léčebné účinky šafránu

K léčbě se z šafránu využívají blizny, nať a květ. Působí jako afrodiziakum, ale má také pozitivní vliv na psychiku a trávicí soustavu. Když jej tedy přidáte do jídla, pokrm bude mnohem lépe stravitelný. Kromě toho je také skvělou obranou před špatným cholesterolem v krvi. Tím ale jeho účinky zdaleka nekončí.

Skvěle působí i proti nespavosti a zlepšuje kvalitu spánku. Tiší bolest, zlepšuje paměť, podporuje obranyschopnost organismu, a dokonce dokáže zlepšit astma, léčit kašel a ulevuje od menstruačních bolestí.

S užíváním šafránu je však třeba být dost obezřetní. Ve vysokých dávkách působí jako narkotikum a může vyvolat halucinace a nevolnost. Ještě vyšší dávky mohou dokonce vést až k úmrtí. Smrtelnou dávkou šafránu je dvanáct gramů. Pozor by si na šafrán měly dát i těhotné ženy. Ve větším množství může šafrán zapříčinit potrat.

Šafrán v kuchyni

Šafrán se používá jako koření především ve francouzské, španělské a orientální kuchyni. Nejčastěji se přidává do rýže, těstovin nebo kuskusu. Skvělý je k rybám i mořským plodům a chybu neuděláte, pokud jej přidáte k drůbeži či do polévek. Snad jen k tmavým masům se příliš nehodí.

Abyste zvýraznili chuť a barvicí účinky šafránu, namočte jej před použitím na hodinu do lžíce teplé vody, případně do rozpuštěného másla, olivového oleje či vína. Tekutinu i se šafránem následně do pokrmu přidejte na konci vaření.

Jak pěstovat šafrán

Šafrán si můžete vypěstovat i na vlastní zahrádce. Jen si dejte pozor na to, jaký druh vybíráte. Ten, ze kterého lze vypěstovat vzácné koření, se nazývá šafrán setý.

Cibulky šafránu nepotřebují k růstu moc času a už krátce po vysazení je možné koření sbírat. Stačí je vysadit na konci léta do hloubky zhruba 12 až 15 centimetrů, ideálně na slunné místo nebo alespoň do polostínu. Do jamky na cibulky je lepší umístit pár kamínků, abyste šafránu zajistili lepší propustnost vody a potřebných látek z půdy.

Cibulky sázejte s asi 15centimetrovými rozestupy a pravidelně je zalévejte, aby byla půda neustále vlhká. Šafrán vysazený v srpnu kvete na podzim, zhruba v září. Když vykvete, stačí opatrně sesbírat blizny, usušit je na slunci a toto vzácné koření máte za zlomek ceny plně k dispozici. Používejte jej však s rozvahou.

