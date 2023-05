Zdroj: Shutterstock

Salmonelózu způsobují bakterie rodu Salmonella. Projevuje se silnými zažívacími potížemi, které se dostavují obvykle 24 až 48 hodin po konzumaci kontaminované potraviny. Inkubační doba se však může pohybovat v rozmezí osmi hodin až pěti dnů. K nejvíce rizikovým surovinám patří vejce a drůbeží maso, nakazit se však můžeme i z potravin, u kterých bychom to nečekali. Melouny patří mezi ně.

Co je to salmonelóza:



Bakterie se šíří v teple

Největší riziko představují krájené melouny, které jsou skladovány v teple nebo dokonce na přímém slunečním záření. Bakterie, které se mohou nacházet na povrchu slupky, se krájením dostanou do kontaktu s dužinou a teplem se rychle šíří. Nakrájené melouny, které nejsou skladovány v chladu, proto raději nekupujte. Platí to především u venkovních stánků s ovocem a zeleninou. V supermarketech jsou melouny skladovány v chladicích boxech, což riziko nákazy snižuje.



Pečlivě umýt a dobře skladovat

Pokud nechcete riskovat, je vhodnější koupit si celý meloun a zpracovat ho až doma. Slupka může být kontaminována zbytky zeminy nebo závlahové vody, proto hygienici doporučují povrch pečlivě omýt pod teplou vodou, ideálně vydrhnout kartáčkem. Následně si dobře umyjte také ruce, na nichž mohou bakterie ulpět, stejně jako když pracujete s vejci nebo syrovým masem. Platí to i o noži a prkénku. Naporcovaný meloun následně skladujte v chladničce. Pokud ho podáváte jako občerstvení venku, chraňte ho před slunečními paprsky a zkonzumujte co nejrychleji – maximálně do čtyř hodin od vyjmutí z ledničky.

