Zdroj: Shutterstock

Jestliže se na vaší garážové podlaze objevují praskliny a známky poškození, je třeba zvážit její opravu či výměnu. Ukážeme vám jak na to.

Podlaha v garáži musí být odolná vůči mechanickému opotřebení způsobenému pravidelným provozem, stejně jako vůči ropným produktům, vlhkosti a posypovým solím. Měla by být beze spár a poskytnout dostatečné protiskluzové vlastnosti. Důležitým požadavkem na podlahu v garáži je i snadná udržovatelnost.

Začínáme od základů

Příprava podkladu je zásadním krokem v procesu opravy nebo instalace podlahy v garáži. Tento proces zahrnuje důkladné obroušení podkladu, odstranění separačních vrstev a kontaminovaných či jinak narušených míst. V případě trhlin je třeba použít epoxidový tmel k jejich scelení.

Obnovení povrchu podlahy v garáži

Vyrovnání podlahy pomocí samonivelační hmoty

Samonivelační podlahy se staly velmi populární volbou pro garáže a jiné průmyslové prostory díky své vysoké odolnosti a snadné údržbě. Příprava podkladu je klíčovým krokem před aplikací samonivelační hmoty. Podklad je třeba důkladně vyčistit od prachu, nečistot a mastnot.

Příprava a lití podlahy

Samonivelační hmotu je třeba připravit dle pokynů výrobce, obvykle se smíchá s vodou v určeném poměru. Následně se hmotu vyleje na podklad a rozprostře pomocí hladítka. Vzhledem k její tekuté konzistenci se sama rovnoměrně rozprostře po celé ploše.

Podlahu nechte vyzrát

Poté, co je hmotu rozprostřena, je třeba ji nechat vyzrát. Během tohoto času by měla být podlaha chráněna před prachem a dalšími nečistotami, které by mohly narušit hladkost povrchu. Obvykle se doporučuje nechat hmotu vyzrát sedm dní před dalším kroky.

Finální povrchová úprava

Po úplném vyzrání samonivelační hmoty je třeba přistoupit k finální povrchové úpravě, která dodá podlaze finální vzhled a zvýší její odolnost. Nejdříve je třeba zajistit, že je povrch podlahy absolutně čistý a suchý. Jakékoli nečistoty by mohly narušit aplikaci finálního nátěru. Pokud je potřeba, povrch podlahy jemně přebrousit, aby byl hladký a rovnoměrný.

Aplikace nátěru

Následuje aplikace nátěru. Nejběžnější jsou epoxidové nátěry, ale mohou být použity i polyuretanové nebo jiné typy nátěrů. Nátěr se nanáší hladkým válečkem, štětcem nebo stěrkou, dle pokynů výrobce a charakteristiky použitého nátěru.

Nátěr musí vyzrát

Po nanášení nátěru je třeba podlaze dovolit, aby nátěr správně vyzrál. Doba vyzrávání se může lišit v závislosti na typu nátěru, ale obvykle se pohybuje od 24 hodin do několika dní. Během tohoto času by měla být podlaha chráněna před prachem a nečistotami, které by mohly narušit kvalitu nátěru.

Závěrečný úklid a kontrola

Po vyzrání nátěru je třeba provést finální kontrolu podlahy, zda je povrch rovnoměrný a bez chyb. V případě potřeby je možné některé části přetřít. Následuje pravidelná údržba, která podlaze pomůže udržet její kvalitu a vzhled po delší dobu.

Odolná a krásná podlaha

Samonivelační podlahy jsou výbornou volbou pro garáže a průmyslové prostory díky své odolnosti, snadné údržbě a schopnosti vyrovnat nerovnosti podkladu. S trochou trpělivosti a přesnosti může jejich instalace proběhnout hladce a výsledkem bude funkční a atraktivní podlaha.

Zdroj: ardex.co.uk, familyhandyman.com