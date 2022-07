Zdroj: Shutterstock

Zdá se vám poněkud nelogické potit se v létě, i když nemusíte? Možná se budete divit, ale právě letní saunování tělu opravdu svědčí. Zkuste to a třeba saunování propadnete už napořád.

Když se na saunování v horkých dnech podíváte jinou optikou, záhy zjistíte, že nejde až o takový nerozum, jak jste si možná dosud mysleli. Samozřejmě podpoříte imunitní systém, to je známá a důležitá věc, ale nejde jen o něj.

Vedra zvládnete lépe

V létě je naše tělo vystavované významným změnám teplot, někdy atakují třicítky, jindy padají prudce dolů. Pravidelné saunování (pro zdraví se doporučuje chodit do sauny jednou týdně) podporuje naši termoregulaci a organismus se pak dokáže snáze popasovat i s vysokými teplotami, budete vůči nim odolnější. Roli hraje i fakt, že po návštěvě sauny se vysoká teplota venku nezdá až tak příšerná.

Zaujalo nás: Současně se budete méně potit a lépe zvládnete i výrazné přechody teplo/chladno (pobyt venku ve vedrech a přechod do klimatizované místnosti), které jinak mnohdy vedou k různým zdravotním nepříjemnostem.

Po fázi prohřátí musí následovat fáze ochlazení Autor: Shutterstock

Sportování bez potíží

Léto je dobou dovolených a prázdnin, kdy najednou máme více času i na pohybové aktivity. Pokud sportujete pravidelně, saunování pro vás bude fajn, protože podporuje tvorbu růstového hormonu, a tím pozitivně ovlivňuje mikro zranění třeba šlach nebo svalů. Přispívá také k rychlejší regeneraci. A když s pohybem teprve začínáte nebo se s ním takzvaně "loudáte" (sportujete nárazově), budete odolnější už proto, že pobyt v sauně do jisté míry funguje jako mírný trénink (zátěž horka). Prakticky to znamená, že při pravidelných návštěvách se časem dostanete do lepší fyzické kondice.

Zaujalo nás: Díky půlhodince v sauně byste se měli zpotit stejně, jako kdybyste běželi tři kilometry. Schválně, porovnáte si to na vlastní kůži a nohy?

Dostaňte se do pohody

Doba není rychlejší, ale doslova hektická a nejistá, jeden pomalu neví, čím se stresovat dřív. Stačí se podívat na zvyšující se platby doslova za cokoliv, přitom platy drtivé většiny obyvatel nerostou vůbec, nebo málo. Zklidnit se a na chvíli vypnout v místě, kde vás nic a nikdo neruší, umožňuje právě sauna. Jako kdybyste zavřením jejích dveří ze sebe setřásli napětí, a až se budete sprchovat chladnou vodou, měl by se stres doslova rozpustit. Něco na tom bude, ostatně při saunování se uvolňují hormony štěstí.

Zaujalo nás: Finsko se považuje za kolébku saunování. A dost možná i sauna přispívá k tomu, že se bavíme o nejšťastnější zemi na světě. Tento titul Finsko letos získalo už popáté.

