Zdroj: shutterstock

Stručný souhrn z článku: Hypoteční trh v říjnu zaznamenal výrazný nárůst o 123 % ve výši poskytnutých hypoték.

Úrokové sazby hypoték klesly, což vedlo k jejich větší dostupnosti a obnovenému zájmu o nákup nemovitostí.

Krátkodobé fixace úrokových sazeb se staly populárními, reflektující očekávání dalšího poklesu sazeb, a základní pojmy hypoték jsou vysvětleny pro lepší orientaci. Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Říjnová čísla na hypotečním trhu jsou jako z pohádky - poskytnuté hypotéky stouply o úctyhodných 123 procent! A to není vše, úrokové sazby přitom mírně poklesly. Vítejte ve světě, kde hypotéky začínají být zase cool.

Mírná aktivita na trhu

Banky a stavební spořitelny poskytly v říjnu hypoteční úvěry za 16,1 mld. Kč. Meziročně byl objem poskytnutých hypoték v říjnu více než dvojnásobný a meziroční dynamika tak oproti září dále zrychlila. Přehled hypotéčního trhu na stránkách ČBA monitor vypadá celkem dobře.

Údaje se srovnávají s velmi nízkými hodnotami druhé poloviny minulého roku. Meziměsíčně pak objem poskytnutých hypoték vzrostl o 18 %. Říjnová aktivita na hypotečním trhu však bývá tradičně oproti září silnější, po očištění o tento vliv by i tak činil meziměsíční nárůst téměř 10 %.

Údaje z hypotečního trhu tak naznačují, že aktivita mírně ožívá, ačkoli nadále zůstává citelně pod úrovní let 2020/2021. Úrokové sazby v říjnu pokračovaly v poklesu a dostaly se blíže k hranici 5,7 %, což je nejnižší hodnota za poslední rok.

Roste počet hypoték

Objem poskytnutých hypoték v říjnu meziměsíčně vzrostl

Banky a stavební spořitelny dle ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem v říjnu letošního roku hypotéky v objemu 16,1 mld. Kč. Objem poskytnutých hypoték tak meziměsíčně vzrostl o 2,5 mld. Kč, což představuje oproti září nárůst o 18,4 %.

Záludná srovnání měsíců a let

Objem hypoték z meziročního pohledu tak vzrostl o 123 %, zatímco v září nárůst činil 90 %. I přes opticky velmi silné meziroční růsty ale stále zůstává objem hypoték o 50 % nižší než v říjnu roku 2020 a od ledna do října hypoteční trh meziročně poklesl o 35 %.



Deset nejčastějších otázek ohledně hypoték:

Hypotéky jsou opět dostupnější

Kdo by to byl řekl, že nákup domu může být zase v kurzu? Díky bankám, které začaly být najednou hodně štědré, a České národní bance, která uvolnila uzdu požadavkům na příjmy, se do hypoték hrnou další lidé. Ale pozor, i když to vypadá, že se všechno točí kolem nových hypoték, jsme stále o padesát procent níže, než je běžné. Meziročně je to dobré, ale ve srovnání s předcházejícími lety máme stále co dohánět. Na šampaňské je ještě brzy...

Největším hitem poslední doby jsou kratší fixace

Lidé se zdají být připraveni na to, že sazby budou zase klesat, a tak nechtějí být připoutáni k dlouhodobým závazkům. Tento trend je jako svěží vánek pro ty, kdo se chtějí pustit do nákupu nemovitosti, aniž by museli prodat ledvinu.

Základní pojmy k hypotékám Zástavní právo - Dává bance právo prodat nemovitost, pokud dlužník nesplácí úvěr.

Ručitel - Osoba, která se zavazuje splácet úvěr, pokud dlužník nesplní své povinnosti.

LTV (Loan-to-Value) - Poměr mezi výší hypotéky a tržní hodnotou nemovitosti.

Úroková sazba - Ovlivňuje celkovou cenu úvěru a měsíční splátky.

RPSN (Roční procentní sazba nákladů) - Vyjadřuje celkové náklady spojené s úvěrem.

Fixace úrokové sazby - Úroková sazba zůstává neměnná po dobu stanovenou ve smlouvě.

Bonita klienta - Označuje schopnost klienta splácet úvěr.

Splatnost hypotéky - Doba, po kterou je třeba hypotéku splatit.

Lidem se vrací naděje

I když jsou hypoteční sazby pořád vysoko v oblacích, nedávný pokles je jako malý dárek pro ty, kdo si chtějí pořídit vlastní bydlení. S průměrnou hypotékou nyní na 3,2 milionu Kč, každý procentní bod navíc znamená pro vaši peněženku něco jako "ouch". Ale nebojte, vypadá to, že se blýská na lepší časy.

Zdroj: zpravy.aktualne.cz, cbamonitor.cz