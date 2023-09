Zdroj: shutterstock

Chcete vytvořit květinový ráj přímo u vás v zahradě? Nechte konzervy fazolí ve spíži a vezměte do rukou cibulky tulipánů a narcisů. Tyto krásky vysazené na podzim vám zajistí explozi barev už na jaře. Jak na to? Přečtěte si náš komplexní návod.

Podzim je pro většinu z nás symbolem sklizně, sbírání listí a přípravy na zimní měsíce. Ale co když vám řekneme, že to je také ideální čas k tomu, abyste začali myslet na jarní květiny? Ano, je to tak! Teď je ten pravý čas vytáhnout rukavice a lopatku a pustit se do sázení cibulovin. Protože podzimní zasazení vede k jarnímu kvetení!

Použijte jarní cibuloviny pro podzimní sázení:

Jaké cibuloviny sázet?

Nemáte-li ještě zkušenosti s cibulovinami, nebojte se. Většina z nás zná tulipány a narcisy, ale trh nabízí spoustu dalších možností, jako jsou krokusy, hyacinty nebo sněženky. Každá z těchto cibulovin má svoje vlastní specifické potřeby, ale obecně platí, že potřebují dobře odvodněnou půdu a dostatek světla.

Kdy a jak sázet?

Přestože se podzim může zdát jako nejlogičtější čas k sázení cibulovin, není pro to vhodný úplně každý podzimní měsíc. Termín sázení je klíčový a ovlivní, jak se vaše květiny budou vyvíjet. Nejlepší období pro sázení je zpravidla mezi zářím a říjnem. V této době je půda stále dostatečně teplá, aby cibulky měly čas se aklimatizovat, a zároveň dostatečně vlhká, což napomáhá růstu kořenového systému.

Cibulky by neměly být zasazeny příliš mělce. Odborníci doporučují sázet je do hloubky alespoň 15-20 cm. Proč tak hluboko, ptáte se? Hlubší zasazení pomáhá, aby cibulky zůstaly během zimy izolované a chráněné od náhlých změn teploty. Tím pádem mají lepší šanci na úspěšný růst a kvetení v následujícím jarním období.

Orientace cibulek je klíčová. Zní to banálně, ale je snadné se splést a zasadit je špatně. Špičatý vrchol by vždy měl směřovat vzhůru. Tento „vrcholek“ je vlastně růstový bod cibule, odkud vyraší budoucí květ. Jestliže cibuli zasadíte obráceně, vaše květiny budou mít obtížnější start a možná se ani neukážou.

Péče a čekání

Když už máte cibule v zemi, je dobré je nepřehlížet. Mírné zalévání a vrstva mulče pomůže v zimních měsících udržet na nich dostatečnou vlhkost. A nyní přijde ta nejtěžší část - čekání. Ale myslíme si, že když uvidíte první pupeny a květy, které začnou na jaře vyrážet, uvědomíte si, že celá ta námaha stála za to.

A to je vše, co potřebujete k tomu, aby vám na jaře kvetly tulipány a narcisy. Tak směle do toho! Zařaďte se mezi zahradnické nadšence, pro které podzim není jen obdobím sklizně, ale také výzvou k přípravě na nádherné jaro plné květů.

Zdroj: dutchgrown.com, almanac.com