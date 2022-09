Zdroj: shutterstock.com

O konkrétním termínu sázení cibulovin se rozhoduje zejména podle počasí a jeho dlouhodobé předpovědi. Od září se vysazují cibulky sněženek, krokusů, bledulí, narcisů, tulipánů, modřenců, hyacintů a dalších jarních cibulovin. Nyní tyto sazenice seženete mnohem levněji než na jaře.

Nesázejte všechny najednou

Okrasné cibuloviny kvetoucí na jaře nemůžete na své zahradě sázet všechny najednou. Po polovině září by měly přijít na řadu sněženky spolu s bledulemi a narcisy. V říjnu přidejte tulipány, krokusy a okrasný česnek. Naposledy se vysazují cibulky modřenců – a to v první polovině listopadu.

Sázení cibulovin Autor: shutterstock.com

Vytvořte „hnízda“

Při výsadbě cibulovin nezapomínejte na to, že konkrétně tulipány a narcisy budou ze záhonů nehezky trčet, pokud porostou samostatně. I proto větší cibuloviny vysazujte do takzvaných hnízd po třech cibulkách. U menších po pěti nebo sedmi. Čím menší je rostlina, tím větší by měla být hnízda.

Jaké zvolit stanoviště

Stanoviště volte slunné, půdu před sázením dobře prokypřete a přidejte kompost. Hloubka výsadby by měla tvořit dvojnásobek až trojnásobek výšky cibulek. V dobře propustné půdě sázejte hlouběji, v těžké a nepropustné blíže k povrchu. Cibulky sázejte kořínky dolů.

Ochrana proti hryzcům

Při sázení můžete použít i košíčky na cibuloviny, ty ochrání cibulky proti hryzcům a zároveň zabrání zatahování cibulek do větší hloubky.

Zdroj: ceskestavby.cz, ireceptar.cz, zahrada.cz