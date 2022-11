Zdroj: shutterstock.com

I když vývar v běžné domácnosti nepotřebujete každý den, občas se ho trochu hodí. A je zbytečné kvůli němu vždy běžet do obchodu, když si jej můžete připravit z toho, co už dávno máte doma. Využijte k tomu zbytky, které se vám hromadí v kuchyni.

Do mrazáku dejte dva uzavíratelné pytlíky. Do jednoho sbírejte zbytky zeleniny, do druhého odřezky z masa a kosti. Jakmile budete potřebovat vývar, můžete vzít zeleninový základ (nebo i maso), zalít vodou a pár hodin vařit. Výsledkem bude výtečný vývar, který získáte zadarmo.

Co můžete použít do vývaru?

Zelenina:

Ze zeleniny můžete použít odřezky a slupky z mrkve, petržele, celeru, cibule. Stonky bylinek, nožičky z hub, odřezky z paprik, zelenou část pórku, skrojky rajčat, stonky kadeřávku a mangoldu. Vhodná není růžičková kapusta, květák, zelí, tuřín a bramborové slupky.

Maso:

Použijte různé odřezky masa – drůbeží, vepřové nebo hovězí. Dále pak kosti, kůži ze slaniny (ideální do uzené polévky), ale i kůrky z tvrdých sýrů, jako je třeba parmazán. Nikdy nemrazte maso, které už má to nejlepší za sebou.

Jak připravit ideální vývar ze zbytků?

Potřebujete zeleninový vývar? Pak přendejte zmražené zbytky do hrnce, zalijte studenou vodou a přidejte koření – bobkový list, celý pepř, trochu soli, pepře a nového koření. Vše přiveďte k varu. Táhněte pod pokličkou několik hodin na mírném plamenu. Poté jej slijte přes sítko. Vývar používejte do omáček, do rýžových pokrmů a podobně.

Pokud chcete do vývaru přidat kosti a maso, můžete je nejprve předpéct. Takový vývar je vhodný do guláše či omáčky.

