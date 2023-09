Zdroj: Konsepti

Někdy stačí posadit se v lese na pařez – z hlediska ergonomie žádné pohodlí, ale ta emoce! Nevšední sezení nemusíte pořizovat, jen pokud chcete snadno a rychle vybavit startovní bydlení nebo malý byt. Vyberete-li domů pár zajímavých sedacích kousků, změníte zažité rituály, osvěžíte interiér a svým způsobem i sebe. Na rozdíl od klasických židlí a křesel vám velký polštář, pytel, vak, taburet či lavice dovolí pracovat s dávkou fantazie a udělat si doma restart.

Neplatí zde přísná pravidla, kombinujte proto materiály, design i vzory. Další možnost a trend v sezení zmiňuje interiérová designérka a majitelka obchodů Le Patio Monika White. „Lidé mají čím dál víc v oblibě vysoké posezení. Barové stoličky se do domácností dostaly díky moderním kuchyňským ostrůvkům. Trendem je třeba zvýšený stolek s barovými židlemi v jídelně, s nímž se snídá ,na vysoké noze‘. Do interiéru to vnese dynamiku, zábavný prvek, získáte víc úrovní posezení. Móda dorazila i do kanceláří a společných kuchyněk. Popíjíte-li kávu během pauzy a sedíte na barové stoličce, vypadáte akčněji, než kdybyste seděli na pohovce. Šéf nabyde dojmu, že vlastně stále pracujete!“

Oblíbený tvrďák

Futon není jen jiná matrace. Může být křeslem, přes den sedačkou a v noci lůžkem, ale i masážním lůžkem, sedákem na lavice či typem sezení doma či v exteriéru. Název v překladu znamená tvrdý. V tradiční verzi ­je opravdu tenký a tvrdý, případně atypicky tvarovaný.

Futon pochází z Japonska, kde obydlí nijak nehýří místem. Jedna místnost plnila víc funkcí – obývací část se na noc změnila v ložnici rozložením futonů na podlahu. Ráno je stačilo srolovat, uklidit a bydlelo se. Dnešní použití je širší a Štěpán Raiter ze společnosti Nejfuton.cz vysvětluje: „Naše výroba ctí tradici japonské kultury a inspirací zůstávají ruční práce a přírodní materiály – bavlna, vlna, len doplněné o kokosové vlákno nebo koňské žíně. Modernější verze futonů jsou změkčené (latexem respektive kaučukem). Chcete-li futon používat na sezení či jiné lenošení, vyberte si z řad měkčených. S tím pak souvisí i potah. Kromě tradičních materiálů používáme moderní tkaniny. Kromě vysoké kvality a elegantního designu zaručují odolnost proti absorbování rozlitých kapalin. Tedy přesně to, co zákazník očekává od klasického i alternativního sezení.“

Tlustý chlapeček

Vakem naplněným drobnými polystyrenovými kuličkami a s nepřehlédnutelnou visačkou po straně dobyla holandská značka Fatboy svět. Postupně se stal ikonou životního stylu a přes dvacet let je spojený s kolekcemi dalšího nábytku, osvětlení a doplňků. Autorem nového způsobu sezení, jež se dokonale přizpůsobí postavě relaxující osoby, je finský designér Jukka Setälä.

Označení fatboy se už natolik vžilo, že se stalo synonymem netradičního sezení či ležení. Na trhu se od té doby objevila řada různých sedacích a lehacích pytlů, vaků a ,hrušek‘ jiných značek. Protože škála výrobků se rozrostla, pořídíte také modely pro psy a kočky. Pestrá je nabídka barev a povrchů. U každého vaku by měla být ale uvedená informace o výšce a šířce. Abyste si mohli opřít hlavu při sezení, měl by mít jeden rozměr 140 cm. Vak na ležení dokonce 180 cm. Velikost vaků udává také objem polystyrenových kuliček.

Klekni a odpočívej

Existuje alternativní sezení, které si zakládá na tom, že je především zdravé. V sedmdesátých letech minulého století vznikly v Evropě dva názory na pracovní sedací nábytek. Výsledkem analýz sezení školní mládeže byla v roce 1974 pracovní židle dánského lékaře Mandala s opačným 15° sklonem sedáku. V Norsku na myšlenku navázal tým fyzioterapeutů a designérů v čele s Petrem Opsvikem. Vytvořil nábytek využívající pozice mezi klečením a sezením, takzvané klekačky. Prototyp Balans Variable byl vystavený na kodaňském veletrhu v roce 1979. Nová forma sezení uspěla zejména ve skandinávských zemích. Kromě ergonomického přínosu padl předsudek, že klečení je projevem pokory.

V osmdesátých letech se rozjela výroba i u nás – v národním podniku TON a Dřevotvaru Jablonné. Staly se žádaným hitem. Když nebyly k sehnání, lidé si podle různých návodů a v různé kvalitě vyráběli klekačky doma. Podepírat tělo svaly je přirozené. Odlišný způsob sezení je podle odborníků prevencí proti bolesti zad. „Pružná konstrukce nutí sedět v pozicích pro tělo méně frustrujících než sezení na konvenčních židlích. Dokážou se tělu přizpůsobovat a nepohodlí snížit na minimum. Umožňují měnit pozice sezení, a tím rozdělit tlaky v těle. Nedochází tak k nezdravému držení těla, aniž by to sedící vnímal,“ popisuje přednosti atypických židlí Miroslav Ošťádal ze společnosti Mayer.cz.

Praktický taburet

Taburet je označením pro čalouněnou stoličku bez opěradla, tedy nízké sedátko na čtyřech nohách případně kolečkách. Slovo pochází z francouzštiny a podoba tohoto nábytku se příliš nezměnila, zůstal praktický i dekorativní. Než se taburety zabydlely v obývacích pokojích (v nich nejvíc), začínaly v ložnicích dam, které se potřebovaly usadit před zrcadlem. Kulaté, čtvercové či oválné dnes doplňují moderní sedací soupravy a mají univerzální využití – pro sezení, odkládání menších předmětů i jako podnožka pro nohy.

Venku jako doma

Přestěhovat se v létě ven a mít na balkoně, terase či zahradě malý obývací pokoj včetně koberců je velkým trendem. Na letošním milánském veletrhu to výrobci outdoorového nábytku dokonale předvedli. V kolekcích tím pádem nechyběly taburety, pufy nebo houpačky. Pořídíte-li si opravdu kvalitní výrobek, nemusíte panikařit, blíží-li se déšť, a stěhovat všechno zpátky domů. Zuzana Kollárovitsová ze společnosti Todus vysvětluje proč: „Na konstrukce používáme lakovanou nerezovou ocel, která má téměř neomezenou životnost a dobře se udržuje. Na čalounění pak rychleschnoucí pěnu s otevřenou buněčnou strukturou, aby za deště voda protekla a čalounění rychle uschlo. Tento typ pěny se mimochodem prvně používal na jachtách a následně v segmentu venkovního nábytku. Kromě pěn se za posledních třicet let rozšířila nabídka látek. Jsou téměř nerozeznatelné od těch na interiérovém nábytku – příjemné na omak, prodyšné, zároveň jim nechybí potřebná funkčnost. Vyrábějí se ze směsi polypropylenu a polyesteru, odolávají UV záření a během let nemění barvu.“ Povrch nezničí slaná ani chlorovaná voda, snadno se udržují – menší potahy vyperete v pračce. Nábytek může zůstat venku celoročně, není nutné schovávat čalouněné části.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, archiv firem, abf.cz, livspace.com