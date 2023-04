Zdroj: Kagan Clasic

Občas si představujeme zajímavé designéry a jejich díla. Teď to bude jedna sedačka, která je dílem umělce, jehož produkty si kupovali ti nejslavnější v Hollywoodu i Wall Street.

Mezi legendy světového designu sedacího nábytku patří jednoznačně Vladimir Kagan. Rodilý Němec emigroval do USA a od svého otce, truhlářského mistra, pochytil základy výroby sedacího nábytku – ty pak rozvinul do podoby, která fascinovala celý svět. Největší úspěch měl ale v USA a jeho sedačky si objednávaly hvězdy showbyznysu jako na běžícím pásu. Jeho nejznámějšími blízkými přáteli, kteří si od něj objednali mnoho sedaček a křesel, byli například Andy Warhol (ten mu byl i velkou inspirací pro jeho díla) nebo Marilyn Monroe.

Hlavním znakem produktů Vladimira Kagana byly oblé tvary – prohnuté sedačky často ani nebyly symetrické. Proto se nevyráběly sériově, ale velká část produkce byla stavěna na míru jednotlivým domům, bytům a pokojům.

My však představujeme zástupce sériové výroby – jde o floating curved sofa, jež slavila úspěchy nejen mezi nejvyšší honorací. Základem je konstrukce z ořechového dřeva, která může být buď v přírodní barvě, nebo mořena do ebenového nádechu. Vzhledem k tvaru a eleganci se používá jako volně stojící kus nábytku. I dnes si můžete tuto sedačku pořídit, i když Vladimir Kagan zemřel v roce 2016 ve věku 88 let.

Zdroj: Kagan Classic, Designer pages