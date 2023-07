Zdroj: Joel Esposito

Krásná čtvrť Ajax v kanadském Torontu v osmdesátých letech minulého století prošla velmi bouřlivým rozvojem. Nové domy zde rostly jako houby po dešti, a to v dost živelném slohu. Celé bloky domů se tak objevily najednou, a to i v dost šíleném vzhledu. Množství ozdob i technických „fines“ tak děsí majitele dodnes. A my se přeneseme do jedno z takových domů, který když viděl Andrew Sun, majitel architektonického studia Atelier Sun, pokleslo i jemu srdce někam do kalhot. Představte si dům, který je založený na ohromných překladech a sloupech. V přízemním centrálním prostoru o podlahové ploše 75 m2 jich stálo celkem sedm. Co s tím?

Dřevem skryješ všechno

Architekt se rozhodl vytvořit koncept, který sloupy postupně vkomponuje do interiéru. Jen některé zůstaly odhalené, ale mnohé se zahalily do kuchyňské linky, skříně apod. Vše se schovalo pod velmi vhodně použité dřevo a dřevěné panely. To změkčuje celý výraz interiéru a prostě to vypadá velmi přirozeně.

Z dřevěných panelů jsou vytvořené skříně, kuchyňská linka (ta dostala svislé táflování, aby se rozbila velká plocha), je obložený překlad i vertikální sloupy. I schodiště je ze dřeva. Ale schody nejsou plné a světlo z okna, které na ně dopadá, vytváří na stěně krásnou stínohru.

Dřevěné posuvné dveře vedou do skryté spíže, sprchy pro psa a samostatného vchodu do garáže.

Ve druhém patře jsou čtyři ložnice a tři koupelny. I tady je základ dřevěná deska. Ložnice je jí obložena prakticky celá. Ale opět to nevadí. Rozbíjí ji táflování i prolamování stěn.