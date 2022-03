Zdroj: Briggs&Stratton

Zahradní technika dokáže některé práce na zahradě ulehčit a navíc i zpříjemnit. Pokud se chystáte doplnit si arzenál zahradní techniky o nové kousky, přinášíme vám několik zajímavých tipů, které by neměly chybět ani vám. Jarní období je jak stvořené pro péči o trávník, na kterém se asi nejvíce projevila dlouhá zima.



Vdechněte trávníku nový život

Po několika měsících se vám možná zdá, že se trávník jen tak do svého původního stavu nedostane, ale pomocí několika postupů se opět dostane do kondice. V první řadě bude nutné provést vertikutaci, kterou také můžete znát pod pojmem prořez. Při ní dojde k odstranění plsti, která brání výměně vzduchu a vstřebávání vody do půdy. Součástí plsti je kromě mechu také odumřelá hmota trav a plevelů. Pro zelený koberec může znamenat hrozbu i z toho důvodu, že představuje perfektní stanoviště pro zárodky houbových chorob. Na tuto činnost můžete využít různé typy nářadí, od ručního až po to automatické. Nejúčinnějším pomocníkem pro vás bude vertikutátor, který provede vertikutaci na větších plochách trávníku. Na některá méně přístupná místa se ovšem s touto technikou nedostanete kvůli ztíženému přístupu, proto se vám budou hodit vertikutační hrábě. Majitelé malotraktoru si mohou pořídit příslušenství ve formě vertikutačního stroje, který lze k malotraktoru jednoduše připojit. Výhodou této kombinace je, že si poradí i s většími plochami s minimem fyzické námahy.

MultiSystém Stihl MM 55 Autor: Stihl

MultiSystém Stihl MM 55 umožňuje několik druhů využití od péče o trávník, kultivaci půdy až po čištění různých ploch. Jeho momentální funkci určuje druh nástroje, který na jeho konec nasadíte. V nabídce je půdní fréza, odstraňovač mechu, smeták, kypřič půdy, vertikutátor či válcový čistič, který si poradí i se sněhem.



Pro silně poškozený trávník

Pro ty z vás, kteří mají silně poškozený trávník, je možné doporučit aerifikátor. Na trhu seženete hned několik typů, které se liší nejen výkonem, ale i některými konstrukčními detaily. Práce aerifikátoru spočívá ve vytlačování, nebo naopak vykrajování otvorů do půdy ve tvaru válce. Plochu trávníku je po provzdušnění třeba celoplošně pokrýt křemičitým pískem, který vyplní vzniklé otvory a nakonec dosít trávníkovým osivem. I v tomto případě mají výhodu majitelé malotraktoru, kteří si mohou aerifikační příslušenství opět dokoupit.

Zahajme seč trávníku

Patriot LM 51 SP ES Autor: Moutfield Seč trávníku patří mezi nejčastější činnosti, které nás od jara na zahradě čekají, právě proto je třeba výběru sekačky věnovat potřebnou pozornost. V nabídce se setkáte se sekačkami jak manuálními, tak i plně automatickými. Typ a výkon sekačky volíme s ohledem na velikost sečené plochy, dále přihlížíme na typ trávníku a také samozřejmě na naše časové možnosti. Při výběru sekačky se můžete rozhodnout i pro tu plně automatickou, která se o seč trávníku postará zcela bez vás. Zde však počítejte s tím, že ušetřený čas bude vyvážený vyšší pořizovací cenou. Navíc se tato sekačka nehodí pro každou zahradu. Aby si s trávníkem poradila, je třeba již při plánování výsadeb brát v úvahu, že se o trávník bude starat právě tato technika.

Máte problém s místem, ale přesto chcete mít sekačku schovanou? Pak právě skládací benzinová sekačka Patriot LM 51 SP ES s patentovaným systémem vertikálního skladování Mow N’Stow je pro vás správnou volbou. Jednoduchou manipulací během pár vteřin složíte madla a sekačku postavíte na zadní část. Ušetří vám to až 70 % místa.



Nadstandardní péče

Některé plochy sekačka jen stěží poseče. Komplikované mohou být okraje zahradních cestiček či trávník v přímé blízkosti kmene stromu. K tomuto účelu slouží akumulátorové nůžky na trávu, které nabízejí různí výrobci zahradní techniky. Jejich výhodou je nízká hmotnost a hlavně to, že vás při práci neomezuje žádný kabel. Na plochy větší než 2000 m2, kdy vám sekačka sice stačit bude, ale přece jen se jedná o časově náročnější seč, se vyplatí zakoupit zahradní traktůrek nebo rider. Jako v případě výběru jiných strojů i zde existuje několik různých parametrů, které je třeba před koupí zohlednit. Hlavní rozdíl mezi traktůrkem a riderem je v jejich manipulovatelnosti. Pokud je váš pozemek velmi členitý a spíše rovinatý, poohlížejte se v kategorii riderů. V opačném případě zakupte zahradní traktůrek. V případě členitého pozemku, který je spíše kopcovitý, se nevyhnete kompromisům. Traktůrek si sice snadno poradí se sekáním svažitějších terénů, ale na druhou stranu má větší problém s velmi členitým pozemkem. V takovém případě buďte s výběrem pečliví a zvažte tyto aspekty i v delším výhledu. Při výběru vám může i pomoci fakt, že za traktůrek lze připojit další příslušenství jako vozík, válec nebo radlici na sníh.

Rider Husqvarna Autor: Husqvarna

Žádné emise, nízká hlučnost a až 90 minut provozní doby, která závisí na stavu travnaté plochy, je perfektní volbou pro rezidenční zahrady – získáte komfort a navíc nebudete rušit své sousedy.