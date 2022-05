Zdroj: shutterstock.com

Kdy začít sekat trávu na jaře?

S prvním jarním sekáním trávníku je vhodné začínat na konci dubna (začátku května), kdy má trávník minimálně 10 cm. Ideální je odstranit asi jednu třetinu délky, to je zhruba 7 cm – tři centimetry odstraníte. Pokud chcete, aby byl trávník kratší než 7 cm, proveďte i druhé sekání, cca 3 dny po prvním sekání. Když budete v průběhu jara sekat pravidelně, bude růst trávníku pomalejší, navíc dojde k zahuštění drnů.

Sekání trávy na zahradě Autor: shutterstock.com

Kdy je vhodné sekat trávník?

Pokud žijete v nížinách, můžete sekat už koncem dubna, ve vyšších polohách o něco později. Zatímco louku vám postačí posekat třikrát do roka, krátké anglické trávníky se mohou sekat klidně i jednou týdně. Do sekání trávy se pouštějte ve chvíli, kdy je tráva suchá. Sekáním mokré trávy může dojít k jejímu vytrhávání – a to nikdo nechce. Trávu nesekejte po dešti, v horku, ale ani za přímého slunce.

Jak na sekání trávníku?

Mladší trávníky můžete zkracovat kosou, která nevytrhá mladé a ještě nedostatečně zakořeněné rostlinky. Pokud použijete sekačku, dbejte na to, aby byla dokonale ostrá, řez by měl být hladký. Směr sekání střídejte. Vždy odstraňujte asi třetinu délky stébla.

Co dělat s posekanou trávou?

Nejvhodnější je trávu uložit na kompost, zde by ale neměla být v tlusté vrstvě, jinak dojde k jejímu plesnivění. I proto ji prokládejte zeminou.

Zdroj: drevostavitel.cz, ireceptar.cz