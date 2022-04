Zdroj: Shutterstock

Doba, kdy se šeříky krčily někde v koutě, je už pryč. Dnes je zase s radostí obdivujeme na veřejných prostranstvích a mnohdy i kolem silnic (zvládne i městské ovzduší) a dost možná zvažujeme také výsadbu na zahradě. Proč ne, jde o dřevinu, která od vás nevyžaduje mnoho starostlivosti.

Jednobarevné, ale i s bílými límečky

Uvádět barvy květů se zdá zbytečné, každý jistě zná různé valéry fialové, růžové, namodralé, krémové či bílé. Zaujmou rovněž dvojbarevné květní laty, například u kultivaru Sensation (fialové květy mají bílý lem). Květní laty většiny šeříků jsou vzpřímené, ovšem najdete i zástupce, jež mají v názvu slovo přepadavý a přesně tak vypadají. Rovněž existují rozdíly ve výšce i v habitu. Což je dobré vědět. Šeřík není jen jeden, přestože se nejvíce pěstují kultivary šeříku obecného (Syringa vulgaris).

Skromný společník

Jde o nenáročného společníka z pohledu výběru zeminy, přesto mu bude více svědčit neutrální až mírně vápenitá půda, dobře propustná a výživná, také světlé až polostinné stanoviště, kde bude mít dost místa. To vybírejte opravdu pečlivě už proto, že šeříky po odkvětu sice potěší hustými srdčitými listy, které na podzim opadají, ale to je asi tak vše. Pokud ho vysadíte na ozdobu, solitérně, pak tam, kde je ještě jiný osvěžující prvek, který na sebe přitáhne pozornost poté, co šeřík odkvete. Může jít o přítomnost dalších rostlin kvetoucích v létě nebo těch, které na podzim zdobí plody.

Šeřík Sensation zaujme purpurově fialovými květy s bílým lemem Autor: Shutterstock

Ze školky, nebo vlastními silami

Kromě dobře zakořeněné rostliny si můžete šeříky vypěstovat díky amatérskému množení. Nejčastěji se využívá řízkování, kdy se řízky odebírají z polodřevitých až dřevitých výhonů s asi 4 až 6 pupeny během dubna. Pokud naopak vůbec nespěcháte, spolehlivou cestu nabízí i hřížení. Ovšem jde to i jinak, třeba výsevem semen, odkopky či roubováním.

Nůžky v ruce. Jak často?

Šeřík nepatří zrovna mezi rostlinné sprintery, ani ho nemusíte pravidelně stříhat. Ale pokud ho chcete tvarovat, pak po odkvětu. Snese také radikální zásah a dobře po něm zregeneruje.

Jinak šeřík není náročný ani na hnojení (hnojte před rozkvětem a v srpnu), ani na zálivku, i když platí: po výsadbě je nutné ho pravidelně zalévat. A během kvetení odstraňovat odkvetlá květenství, aby se dřevina nevysilovala tvorbou semen. Protože dobře odolává teplu i mrazu, ani před zimou se o něj netřeba extra starat.

Malé minus

Patří mezi rostliny, které se už kdysi využívaly v přírodní léčbě, údajně čaj z květů pomáhal při záchvatech dny nebo při takzvaných revmatických chorobách. Má ulevit rovněž při bolestech hlavy či žaludku. Na druhou stranu nelze popřít, že zejména v době květu bude vadit lidem alergickým na pyl. Ale to určitě zjistíte dříve, než si ho na zahradě vysadíte. Za chvíli pokvete všude...

Zdroj: Zahradkarskaporadna.cz, iRecepar.cz