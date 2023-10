Zdroj: shutterstock.com

Náklady na život českých domácností jsou vyšší a vyšší. Chcete ušetřit, ale nevíte jak? Sestavte si rodinný rozpočet. Dnes vám řekneme, jak na to. A přihodíme i pár tipů navíc.

Rostoucí výdaje vedou spoustu rodin k úspornějšímu způsobu života. Vhodně sestavený rodinný rozpočet vám pomůže zhodnotit nejen své příjmy, ale také výdaje. A najít prostor pro případné úspory. Možná budete překvapeni, kde všude utrácíte víc, než si myslíte.

Proč byste měli mít rodinný rozpočet?

Mezi důvody, proč sestavit rodinný rozpočet, patří nejen snaha ušetřit, ale hlavně dostat své příjmy a výdaje pod kontrolu. S blížícím se koncem roku je dobré podívat se na rozpočet své rodiny a najít si cestu, jak s financemi (zejména výdaji) hospodařit.

CO SE POVAŽUJE ZA PŘÍJMY A VÝDAJE?

Výdaji se rozumí jakékoliv náklady – například na bydlení či energie, které je nutné měsíčně zaplatit. Můžete se na ně dívat s ohledem na měsíc či na rok. Příjmy jsou zase všechny peníze, které vám během roku chodí na účet ve formě mzdy, příjmů z pronájmu, investic, bonusů. Díky rozpočtu si zvládnete naplánovat příjmy a výdaje na určitou dobu.

Jak sestavit rodinný rozpočet?

Při sestavování rodinného rozpočtu je třeba začít zaznamenávat zejména příjmy a výdaje. Svoji domácnost si můžete představit jako firmu s určitým rozpočtem, kde by měly být příjmy i výdaje v rovnováze. Výdaje nemohou převyšovat příjmy. Pokud ano, je nutné snížit výdaje tam, kde je to možné. A pokud už to možné není, musíte zvýšit své příjmy.

Díky tomu, že budete mít vyšší příjmy než výdaje, nebudete nuceni sahat na rezervu nebo si brát úvěr. A jak na sestavení rodinného rozpočtu?

Sepište si všechny vaše příjmy i výdaje. V rámci rozpočtu je rozdělte do dvou kategorií – na povinné výdaje (jídlo, bydlení, energie, spoření) a nepovinné (zábava, dovolená, dárky). Při zapisování buďte poctiví a zapisujte i malé sumy. I z nich se za měsíc vytvoří větší částka.

Vše plánujte podle příjmů, které jsou jisté. Nejisté příjmy, které jsou navíc, můžete dávat na spoření či do investic.

Určete si jasné priority – dluhy a rezervu

Mezi vaše finanční priority by mělo patřit umoření všech vašich dluhů, dále pak vytváření finanční rezervy. Pokud platíte více půjček najednou, je vhodné zvážit, zda by pro vás nebyla řešením konsolidace – tedy sloučení úvěrů do jednoho.

Pokud o konsolidaci neuvažujete, snažte se alespoň jako první umořit úvěr s nejvyšším úrokem. Pokud máte prostředky k předčasnému splacení půjčky nebo mimořádným splátkám, této možnosti využijte.

Zkontrolujte stávající smlouvy

Pozornost věnujte i všem stávajícím smlouvám – obvykle se jedná o různé pojistky. Občas se podívejte, zda se na trhu neobjevil produkt, který by pro vás mohl být vhodnější. Můžete narazit nejen na lepší podmínky, ale i výhodnější cenu.

Pravidelně investujte

Ve svém rozpočtu počítejte i s financemi, které budete spořit. Je nutné vytvořit si krátkodobou finanční rezervu, ale myslet i na dlouhodobější investování, které vám přilepší k důchodu. Nezapomeňte na diverzifikaci. Vyzkoušet můžete třeba investování do ETF nebo podílových fondů.

Metody pro sestavení rodinného rozpočtu

Nulový rodinný rozpočet

Jde o metodu, která je nejnáročnější na čas, budete však mít přehled o všech svých financích. Cílem je stanovení účelu pro každou korunu, kterou vyděláte. Náklady jsou rozděleny do kategorií. Na konci měsíce byste neměli mít žádný přebytek, ale ani neutratíte víc, než kolik vyděláte.

Po pár měsících zjistíte, kolik peněz do jednotlivých kategorií potřebujete. A když zjistíte, že někde potřebujete peněz víc, jinde budete muset ubrat.

Sestavení poměrů výdajů

Svůj rodinný rozpočet můžete sestavit i s metodou poměrů výdajů. Známá jsou dvě pravidla. A to 70–20–10 nebo 50–20–30. A o co se jedná?

70 % (20 %) jsou nezbytné výdaje, kam patří bydlení, energie, oblečení, jídlo, pojištění, pohonné hmoty, léky, drogerie a další.

jsou nezbytné výdaje, kam patří bydlení, energie, oblečení, jídlo, pojištění, pohonné hmoty, léky, drogerie a další. 20 % jsou výdaje, které padnou na spoření. A to ve formě finanční rezervy na alespoň 3 měsíce a dlouhodobé investování na důchod.

jsou výdaje, které padnou na spoření. A to ve formě finanční rezervy na alespoň 3 měsíce a dlouhodobé investování na důchod. 10 % (30 %) můžete utratit za zábavu a další věci, které nutně nepotřebujete.

Obálková metoda

Oblíbená je také obálková metoda. Místo fyzických obálek však můžete využít obálky ve vašem internetovém bankovnictví.

Zde si vytvoříte obálky podle kategorií a každý měsíc do nich uložíte peníze. Podle toho, co budete platit, použijete finance z patřičné obálky. Jedna z obálek by měla být určená na spoření.

Jak můžete sledovat svůj rodinný rozpočet

Svůj rodinný rozpočet můžete sledovat například v excelové tabulce, ale i v některé ze spousty aplikací. O konkrétních způsobech, jak můžete sledovat svůj rodinný rozpočet, vám řekneme zanedlouho.

