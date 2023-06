Zdroj: Shutterstock

Černý bez je už od starověku považován za léčivou bylinu, které byla připisována dokonce tajemná moc. Dnes ho místo odpuzování temných sil využíváme především jako bylinu, která podporuje celkové zdraví organismu a pomáhá při různých zdravotních obtížích.

Jak se dělá domácí bezinkový sirup? Ve videu najdete návod krok za krokem:

Jaké jsou hlavní účinky bezových květů?

Bezové květy působí jako antioxidant a podporují správné fungování imunitního systému. Čaj z květů se skvěle uplatní při nachlazení, pomáhá snižovat horečku, podporuje pocení a příznivě působí také na dýchací cesty, protože usnadňuje vykašlávání. Kloktáním nálevu lze také zmírnit bolesti v krku, využít ho můžeme k inhalaci k uvolnění dutin. Chlazený čaj tiší žaludeční nevolnost, lze ho použít i zevně jako obklad na křečové žíly.

Nálev z bezových květů 2 čajové lžíce usušených bezových květů nasypte do šálku, zalijte 250 ml vroucí vody a nechte 10 minut vyluhovat. Doporučené množství šálků jsou tři denně, nálev si vždy připravte čerstvý.

Při sběru hraje roli čas a počasí

Na vzrostlé keře s bílým květenstvím můžete právě teď narazit v parcích, lesích i zahradách. Pro sběr bezových květů si vyberte vhodné místo, ideálně co nejvíce vzdálené rušné dopravě. Vyrazte za suchého a slunného počasí, ideálně kolem poledne. Květy vlhké od rosy či deště by během sušení ztratily svou kvalitu i barvu. Vybírejte ty, které nejsou ještě plně rozvinuté – obsahují totiž nejvíce účinných látek. Poté je usušte ve stínu a na dobře větraném místě, nebo při teplotě do 40 °C. Skladujte je v nádobě bez přístupu vzduchu.

Inspirace do kuchyně

Čerstvé bezové květy můžete využít i jako ingredienci v kuchyni. Nejznámější je určitě bezinkový sirup, který se hodí k přípravě osvěžujících letních limonád. Na podzim a v zimě ho můžete využít do čaje místo medu. Sirupem můžete ochutit i krém ze zakysané smetany či tvarohu, hodit se bude i k přípravě domácí zmrzliny. Naše babičky s oblibou připravovaly kosmatici – smažené bezové květy podávané naslano jako řízek, nebo obalené v cukru a skořici jako sladkou pochoutku.



Zdroj: vitalia.cz, vitalweb.cz, jimejinak.cz, ireceptar.cz, rozhlas.cz, apetitonline.cz, youtube.com