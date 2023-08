Zdroj: Shutterstock

Sezona ostružin trvá obvykle od července do října. Právě teď můžete během procházek v přírodě narazit na trnité keře, které zdobí lesklé plody s charakteristickou sladkokyselou chutí a příjemnou vůní. Za svou tmavou barvu vděčí flavonoidům – důležitým antioxidantům, které podporují správnou funkci imunitního systému a prospívají kardiovaskulárnímu systému. Mimo to tělu dodají vitamin C, vitamin E a také vápník, draslík a hořčík. Ostružiny si můžete bez obav dopřát i při dietě – 100 g obsahuje pouhých 44 kcal. Ostružiny výborně chutnají čerstvé – přidat je můžete do jogurtu, tvarohu nebo rozmixovat s kefírem či podmáslím. Skvěle chutnají také v moučnících, zkusit můžete třeba cheesecake, bublaninu, muffiny nebo koláč s drobenkou.

Lákají vás cukrářské výzvy? Zkuste upéct naprosto dokonalý ostružinový dort! Postup najdete ve videu:



Ostružinový koláč s drobenkou

Čas přípravy: 15 minut, pečení 45 minut



Ingredience:

250 g hladké mouky

250 g ostružin

150 g rozpuštěného másla

3 větší vejce

100 g krupicového cukru

40 g vanilkového cukru

1,5 lžičky kypřicího prášku

125 ml kefíru

máslo na vymazání formy

hrubá mouka na vysypání formy



Na drobenku:

100 g cukru

100 g studeného másla

150 g hladké nebo polohrubé mouky

Příprava:

1) Všechny suroviny vyndejte z lednice, aby došly pokojové teploty. Máslo rozpusťte a odložte stranou. Ostružiny opláchněte a nechte oschnout.

2) Troubu předehřejte na 180 ºC. Dortovou formu vymažte máslem a vysypte hrubou moukou, případně ji vyložte pečicím papírem.

3) Připravte si drobenku – nakrájené máslo, mouku a cukr dejte do misky. Prsty promněte všechny suroviny, dokud nevznikne polosypká směs s hrudkami. Drobenku poté vložte do lednice.

4) Do misky rozklepněte vejce a přidejte krupicový i vanilkový cukr. Metličkou nebo šlehačem vyšlehejte směs do husté bílé pěny. Důkladně promíchejte mouku s kypřicím práškem a vmíchejte do pěny. Poté přidejte rozpuštěné máslo a kefír.

5) Část těsta vlijte do připravené formy a nasypte na něj polovinu ostružin. Přidejte zbytek těsta a druhou část ostružin nasypte navrch.

6) Koláč posypte připravenou drobenkou a vložte do trouby. Pečte 45 minut – před koncem zapíchněte do středu koláče špejli. Pokud zůstane suchá, je koláč hotový.

Zdroj: thehappyfoodie.co.uk, www.nzip.cz