Zdroj: Shutterstock

Než se pustíte do třídění, vyndejte všechno oblečení ze skříně a dejte ho na jednu hromádku - lépe se vám tak bude oblečení třídit. Úklidová guru Marie Kondo doporučuje vzít každý kus oblečení do ruky a zamyslet se, kdy jste ho na sobě měli naposledy, jestli ho budete ještě nosit, a zda ho vyřadíte.

Oblečení, které jste vyřadili ještě dále roztřiďte na oblečení, které chcete prodat, které chcete darovat a které lze rozstříhat a použít na úklid. Pokud máte oblečení, které byste chtěli darovat na charitu, dbejte na to, aby bylo v takovém stavu, v jakém byste si ho sami chtěli pořídit. Vyřazené oblečení, které už má to nejlepší za sebou a zřejmě už nikomu neposlouží vyhoďte do textilního odpadu.

Poté následuje pečlivá organizace šatníku. Dříve než oblečení uložíte do skříně, mělo by být čisté, případně také odžmolkované, abyste ho za pár měsíců mohli ihned použít. Pokud máte oblečení příliš a skříň vám praská ve švech, doporučujeme pořídit vakuovací pytle, které dokáží stlačit objem uloženého oblečení až o 75 %.

Oblečení, které budete nosit, rovnejte spíše podle typu než podle barvy - je to praktičtější. Věci, které nosíte nejčastěji poskládejte na poličku do úrovně očí nebo kam dosáhnete. Nebudete se tak muset často ohýbat. Do horních polic patří zimní oblečení, které nebudete nyní potřebovat. Vlněné oblečení nebo zdobené kousky by měly ležet složené na sobě, aby se jim na ramínku nevytahala ramena a látka se nepoškodila. Ramínka používejte široká a vypolstrovaná. Úzká drátěná by mohla oblečení zničit.

Nejsložitější bývá udržet pořádek v šuplících se spodním prádlem. Na jejich organizaci se skvěle hodí nejrůznější pořadače, které seženete v obchodech, nebo si je můžete snadno vyrobit i doma. Stačí rozříznout napůl například krabici od bot a vytvořit si jakési „chlívečky“, kam si narovnáte třeba ponožky.

Botám se nejvíc zavděčíte, když je před uložením zevnitř vyplníte zmuchlanými novinami, aby si udržely tvar, a vložíte je do látkového pytlíku. Vysoké kozačky by měly ideálně zůstat stát nebo alespoň ležet, a aby se neslehly a nezlomily v kotníku, vyplňte je například prázdnou pet lahví, stočeným časopisem nebo pěnovou izolační trubkou

Zdroj: cleany.cz, novinky.cz