Zdroj: Westwing

Shabby chic je druh venkovského stylu, který se hodí nejen na chalupu, ale také do každé romanticky laděné ložnice, obývacího pokoje nebo koupelny. Aby prostor vypadal útulně, ale ne přeplácaně, měli byste se držet několika pravidel. A pak si v tomto duchu zvládnete vyzdobit svůj domov i o Vánocích.

Staré se kombinuje s novým

Shabby chic je stylem mnoha možností – můžete využít i nábytek s doplňky, které najdete na půdě své babičky. Svoje místo najde jak starý prádelník, tak i lampička či proutěný košík, do kterého dáte deky. Pátrat můžete také v bazarech nebo starožitnictvích. Původní stav s patinou a oprýskaným lakem je žádoucí. Vše můžete doplnit vintage kousky, jako jsou rámy na obrazy, porcelán, ale i bytový textil – závěsy, polštářky.

Shabby chic Vánoce Autor: Westwing

Tradiční materiály

Syntetické materiály nemají v shabby chic stylu co dělat. Žádoucí jsou tradiční materiály, kam patří masivní dřevo, kov, porcelán, proutí, dřevo či kámen. Z textilních materiálů sáhněte po lnu, hedvábí nebo bavlně. Uvidíte, jaké kombinace vymyslíte. Sezónně můžete používat i to, co najdete venku. Ať už jsou to sušené květiny, nebo nasbírané větvičky.

Zaměřeno na detail

Drobné dekorace jsou romantické – velmi oblíbené jsou pivoňky, ale také hortenzie, růže či levandule. Ty nemusíte mít jen ve váze, ale také v podobě motivů na přehozech, závěsech, kobercích či porcelánu. Zajímá vás, jak by mohl vypadat vánoční interiér ve stylu shabby chic? Pak se podívejte do naší galerie.

Zdroj: Westwing