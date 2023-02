Zdroj: shutterstock

Správný počet pantů na dveřích je klíčovým faktorem pro jejich maximální bezpečnost a stabilitu. Záleží na velikosti, hmotnosti, typu, způsobu otevírání a materiálu dveří. Všeobecně platí, že menší dveře mohou být vybaveny dvěma panty, zatímco větší a těžší dveře by měly mít alespoň tři panty. Co všechno při vašem rozhodování má hrát roli?

Dveře patří mezi základní prvky každého domu nebo bytu. Víte ale, kolik pantů by měly mít? Zde je několik důležitých otázek, které byste si před nákupem dveří měli položit.

Velikost, hmotnost a typ dveří

První věcí, na kterou byste měli při výběru dveří myslet, je jejich velikost a hmotnost. Všeobecně platí, že čím větší a těžší jsou dveře, tím více pantů potřebují. Zatímco menší dveře mohou být vybaveny pouze dvěma panty, velké a těžké dveře by měly mít alespoň tři panty.

Druhým faktorem, který ovlivňuje počet pantů, je typ dveří. Hledáte dveře do interiéru, vchodové nebo nějaké úplně jiné? Klasické vnitřní dveře by měly mít minimálně dva panty, zatímco vstupní dveře by měly mít tři nebo dokonce více pantů.

Výměna pantů je tak snadná. Podle tohoto videa to zvládnete levou zadní:

Jak plánujete dveře otevírat? Jsou určeny k průchodu pouze jedné osoby, nebo celé skupiny? Jak často budou používány? Dveře v restauraci, kde celý den prochází skupiny lidí, by měly mít panty minimálně tři, dveře u vás doma jeden až dva.

Z čeho jsou vaše dveře vyrobeny?

Může se to zdát jako nelogická otázka, ale je velmi důležitá. Například dřevěné dveře jsou obvykle těžší než dveře z plastu nebo hliníku a vyžadují větší počet pantů pro pevné uchycení.

