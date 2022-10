Zdroj: Signal festival, Dušan Vondra

Hra se světly se odehraje na dvou trasách, jedna vás provede centrem, druhá se zaměří na Vinohrady a Vršovice. Když k tomu přidáte doprovodný program v podobě diskuzí, workshopu, výstav nebo multimediálních představení Vektroskop, máte od 13. do 16. října co dělat.

Kdy se rozsvítí Ludmila

Po několika letech se do centra světelného dění vrací průčelí baziliky sv. Ludmily (na úvodní fotografii vidíte světelnou šou z roku 2017). Přesněji řečeno, tenkrát to byl ještě kostel, který letos papež František povýšil na baziliku. Světelná projekce, na které se podílí francouzští a čeští umělci, také slavnostně zahájí celý festival ve čtvrtek 13. října od 19. hodin.

Další lákadla

Festivalový program najdete zde, sami si vyberte, co bude vašemu srdci a očím blízké. Kromě zmiňované baziliky mezi velké taháky patří dílo designéra Maxima Velčovského i představení spojující slavnou Laternu magiku s videomappingem, které se navíc odehraje v zahradě. A také unikátní dílo umělce s tureckými kořeny – Refik Anadol svou instalací vlastně nabízí unikátní virtuální audiovizuální cestu pražskými ulicemi.

Piazzetta Národního divadla Autor: Signal festival

Co bude bavit děti

Zkuste s nimi zajít do Bezručových sadů (instalace Nezmar), do Klementina (projekce Krajina levitace) nebo zamiřte do vršovického kulturního centra Vzlet (projekce zvaná Teepee).

Telegraficky

Signal festival potřebuje tmu, proto každý den začíná po 19. hodině a trvá do půlnoci.

Na některé světelné instalace je třeba koupit si vstupenku, a tím podpořit vznik světelného umění. Nicméně počet míst, kde nevytáhnete peněženku, stále převažuje.

Většina doprovodného programu je zdarma (platí se například multimediální představení Vektroskop).

Zdroj: Signal festival