Silvestr se blíží a s ním i otázka: Co budeme pít? Samozřejmě se nabízí osvědčené sekty, nebo přímo šampaňské. Ale což zkusit udělat parádní alkoholovo-ovocnou, svěží a barevnou bowli? Silvestrovské veselí k tomu přímo vybízí.

Silvestr a popíjení alkoholu k sobě zkrátka patří, i když i poslední den v roce bychom měli mít na paměti, že všeho s mírou. A to i u bowle, která svou svěží, ovocnou podstatou přímo svádí k nestřídmosti. Jedná se totiž o studený nápoj s vinným základem, do kterého patří kousky ovoce, většinou kompotovaného. Podává se ve velké skleněné míse, ostatně právě z anglického bowl, mísa, se odvozuje její název, a nabírá se větší naběračkou.

Co se v bowli skrývá?

Základem bowle, jak již bylo uvedeno, je víno, nejčastěji bílé nebo růžové, svěží a mladší. Nepoužívejte těžká, kořeněná vína, která by přehlušila ostatní ingredience a nápoj by pak rozhodně nebyl svěží. A to bowle právě být má. Proto se může použít i sekt nebo šumivé víno, ať už jako základ, nebo k dodání perlivé jiskry. Jiskru bowli dodá i troška destilátu, oblíbená je vodka nebo bílý rum.

Nedílnou součástí bowle je kompotované nebo čerstvé ovoce. Vhodné jsou sladké mandarinky, broskve, ananas, jahody, meruňky nebo kiwi, které bowli dodají kromě chuti i potřebnou barevnost. Ovoce rozkrájejte na kousky, ale nepomačkejte, protože by to způsobilo zakalení bowle. Pokud používáte kompotované ovoce, vybírejte jen pěkné, neporušené kousky. Bowle se většinou ještě dochucuje, například limetkovou nebo citronovou šťávou a cukrem, může se doplnit i šťávou z kompotovaného ovoce, novější varianty obsahují i džus.

Jak postupovat?

Recepty na bowli mají nespočet variací, ovšem obecně platí, že nejprve se do mísy vlije víno a případně destilát, poté se přidá ovoce, bowle se dochutí a dá vychladit. Pokud chcete přidávat sekt, přidejte ho chlazený až před servírováním, aby bowle nebyla vyšumělá.

Osvědčené recepty na silvestrovskou bowli

Bowle s bílým vínem a vodkou

Budete potřebovat: 1 l svěžího bílého vína, cca 2 dcl vodky, čerstvé nebo kompotované ovoce, například ananas, kiwi, jahody, maliny, broskve, pomeranč, cukr a citronovou šťávu na dochucení.

Do mísy vlijte víno a vodku, přidejte kousky ovoce, dochuťte citronovou šťávou a cukrem, případně šťávou z kompotu a dejte vychladit.

Tradiční silvestrovská bowle podle Karolíny Kamberské

Budete potřebovat: 2 ovocné kompoty (například ananas a mandarinka), 3 lžíce rumu, cca 2 lžíce cukru krystal, 1 lahev sektu (demi či brut), zhruba 15 kostek ledu, na ozdobení mražené maliny.

Šťávu z kompotů slijte do mísy, ve které budete bowli podávat. Do jiné misky dejte ovoce (ananas případně pokrájejte na kostky), polijte rumem, podle sladkosti ovoce posypejte cukrem, promíchejte a nechte cca 2 hodiny marinovat. Marinované ovoce i s uvolněnou šťávou vlijte ke šťávě z kompotu a zalijte sektem. Bowli ihned podávejte ve skleničkách s ledem a mraženými malinami.

