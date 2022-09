Zdroj: Shutterstock

Správně by člověk neměl čekat, až ho začnou sužovat zdravotní obtíže, ale předcházet jim. S blížícím se podzimem náš organismus potřebuje hlavně posilovat imunitu a každý den dostávat dávky vitaminu C. Oboje nabídnou šípky. Ale i něco navíc.

Co se v nich skrývá

Šípky jsou snad nejlepším přírodním zdrojem vitaminu C, který si můžete sami obstarat, nabízí vám ho ve svých slupkách. Také obsahují některé vitaminy řady B, dále E, K, karoten (provitamin A), ale i flavonoidy, třísloviny, pektiny, cukry či silice, v menším množství některé minerály a jiné látky.

Proč je mít doma

Tyto podzimní plody se často doporučují na podporu naší odolnosti a při běžných respiračních onemocněních či chřipce. To je známá věc. Ale víte, že podporují také pružnost cév a ulevují od bolestí křečových žil? Osvědčily se jako doplněk při problémech s močovým ústrojím a s ledvinovými a žlučovými kameny. Jsou dobré na nervy a potíže se soustředěním a rovněž se uvádí mezi prostředky vhodnými k podpoře sexuální touhy a potence. Nic nezkazíte, když budete popíjet šípkový čaj rovněž při paradentóze či problematické menstruaci. Rovněž slibují protizánětlivé působení, díky antioxidantům zpomalují stárnutí a nabízí i další účinky.

Kdy je sbírat

Existují dva názory, jedni je radí sbírat až po přemrznutí (což je dobré pro marmelády, budou sladší), jiní doporučují nečekat a vyrazit na šípky, jakmile se objeví pevné oranžovo-červené plody (na sušení lepší volba). Abyste z nich získali co nejvíce tělu prospěšných látek, volte šetrnou přípravu. Nejšetrnější je tento postup: šípky namočte do vody a macerujte několik hodin, klidně i do dalšího dne, pak vodu na několik minut zahřejte (nevařte). Pokud byste je přesto chtěli vařit, doba varu by měla být skutečně minimální, 1 až maximálně 2 minuty. Nechte asi 10 až 15 minut odstát a sceďte.

Tip navíc: Šípky lze používat dvakrát i třikrát, proto je nevyhazujte hned po prvním použití.

Přemrzlé šípky jsou skvělé na marmeládu Autor: Shutterstock

Uchování na zimu

Kdo chce šípky uchovávat a využívat delší čas, ten je nasuší. Sušit je lze na sítech volně rozložené, v sušičce nebo třeba v troubě. Před sušením je omyjte, zbavte stopek a bubáků. Názory se různí ale v tom, zda je vhodnější sušit celé plody, nebo rozpůlené (pak se doporučuje odstranit i semínka a chloupky). Stejně tak se liší doporučení, zda je ideální usušené šípky skladovat celé a tak i následně používat, nebo skladovat celé a drtit těsně před použitím, případně skladovat nadrcené. K drcení je nejlepší nasypat je do plátěného sáčku a použít váleček na těsto a vlastní sílu.

Naopak odborníci se vcelku shodují v tom, že čím nižší teplotu sušení zvolíte, tím lépe (s teplotou kolem 40 °C nic nezkazíte).

