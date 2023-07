Zdroj: Shutterstock

Věděli jste, že všechny vaše klíče lze jednoduše omezit na jeden jediný, a navíc můžete i elegantně nastavit přístupy, a vyřešit tak domácí zabezpečení? To vše vám totiž umožní sjednocení do jednoho zamykacího módu pomocí systému hlavního a generálního klíče.

Jednou z nejběžnějších věcí, bez kterých se neobejdeme, jsou klíče. Staly se nutným vybavením našich tašek, kabelek a kapes a už se vůbec nepozastavujeme nad tím, že občas vypadáme s obřím svazkem v ruce spíše jako školník. Klíče od domu nebo bytu, od sklepa, garáže, zahrady, chalupy a spousta dalších. Systém hlavního a generálního klíče (zkráceně SHGK) funguje velmi jednoduše. Známý je hlavně z firemního prostředí, kdy zaměstnanec odemkne svou kancelář, jeho nadřízený všechny kanceláře svých podřízených a ředitel pak všechny dveře v budově. Totéž může platit i pro vaši domácnost. Nejenže doma odemknete vše jedním klíčem, ale navíc můžete nastavit přístupy k jednotlivým zámkům podle potřeb.

Bezpečné i praktické

Hlavním faktorem je bezpečnost. Při sjednocení klíčů na jeden si můžete jednoduše určit, který klíč odemkne jaký zámek. Pokud je vaše dítě spíše neřízená střela, je SHGK právě pro vás. Klíč totiž nastavíte tak, že odemkne branku, dveře od domu nebo bytu a třeba garáž, kde jsou kola, ale už neotevře kryt bazénu nebo dílnu s ostrými předměty a jedovatými či hořlavými látkami. SHGK využijete, i pokud se staráte o zapomnětlivého seniora. Jednoduše můžete omezit přístupy do těch částí domu, které pro něj mohou být nebezpečné: do sklepa, na půdu, ale také do skříně s léky. „I v běžné domácnosti se pak hodí mít po ruce jeden generální klíč, který v případě požáru nebo zabouchnutých dveří zachrání situaci, protože otevře všechny zámky v objektu,“ doplňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

Jak funguje SHGK:

Domů, na chalupu i do společných prostor

Na jeden klíč nemusíte sjednotit jen svou domácnost, ale klidně i domácnost svých rodičů či prarodičů anebo svou rekreační nemovitost. Právě chataři a chalupáři systém hlavního a generálního klíče velmi oceňují. Na jeden klíč si totiž kromě cylindrické vložky u vchodových dveří sjednotí i další zámkové systémy: vstupní branku, závoru na vratech do stodoly, visací zámky od kůlen i systémy typu Xbox určené pro zabezpečení volně stojících předmětů.

Stupně bezpečí

Systém hlavního a generálního klíče umožňuje nastavit přístupová práva, ať už z bezpečnostních, nebo preventivních důvodů – třeba pokud jste se rozhodli sklep na chalupě proměnit na vinný, ale nechcete do něj umožnit přístup čerstvě plnoletému potomkovi, který na chalupu jezdí s přáteli. Neskonalou výhodou u rekreačních objektů je i to, že si díky sjednocenému uzávěru chatu a chalupu (a vše okolo nich) otevřete stejným klíčem, jakým jste zamykali svou domácnost. Nehrozí tak infarktové situace, kdy po hodinách jízdy autem zjistíte, že jste klíče nechali doma.

Řešení pro bytové domy

Klíče od vchodu, od vnitrobloku, sklepa, od popelnic, kolárny, kočárkárny. I když se to nemusí na první pohled zdát, tak zámků v domě není málo, a právě jejich sjednocení může ulehčit čas a starosti také obyvatelům bytových domů. Nastavení přístupových práv pro společné prostory domu nevede k menší bezpečnosti, právě naopak - majitele a správce často motivuje k celkové revizi zabezpečení v domě a výměně nevyhovujících nebo zastaralých zámků.

Jak vybrat správný klíč? Sjednocení na společný uzávěr je možné u všech zámků, které mají stejný profil klíče. Tomuto odpovídají hlavně zámky stejných produktových řad od určitých výrobců. Při výběru SHGK doporučujeme vybírat zámky v minimálně 3. bezpečnostní třídě od prověřených českých výrobců. Dopředu je vždy důležité si určit, co vše potřebujeme do SHGK zahrnout, a podle toho si vybrat i vhodné zámky.

Kde a jak si nechat klíče sjednotit?

Nejjednodušší způsob, jak si udělat přehled o tom, jaké zámky z vaší domácnosti jsou k sobě kompatibilní, je zajít do specializovaného obchodu. Každý klíčař vám dokáže poradit a ve většině případů i sjednotit klíče na společný uzávěr. Pokud vám doma zámky ale slouží už mnoho let a vlastně si ani nemůžete vzpomenout, jak dlouho to je, tak je určitě namístě se zamyslet nad kompletní revizí a výměnou. Nejenže se vyhnete tomu, že se začnou zasekávat (pokud se tak už neděje), ale zároveň ztížíte práci případným lupičům.

Zdroj: tokoz.cz, assaabloy.com