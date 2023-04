Zdroj: Shutterstock

Unikátní skalní sochařská díla zobrazující hlavy více či méně známých tváří, ale v nadpřirozené velikosti, najdete všude možně po světě. Například v Rumunsku nebo ve Španělsku. V Americe. Také na Novém Zélandu. A světe, div se, rovněž i u nás.

Naláká vás videopozvánka?

Česká republika: Čertovy hlavy

Vykročte pravou nohou, to aby se výlet zdařil, za sochařem Václavem Levým. Přesněji za jeho dílem Čertovy hlavy, které vysekal do pískovcových skal nad obcí Želízy na Kokořínsku–Liběchovsku. Asi 9 metrů vysoké skalní reliéfy jsou z pohledu velikosti náš unikát. Václav Levý, původně kuchař v liběchovském zámku, je vytvořil v letech 1841 až 1846. Tím se v něm probudila vášeň k sochařství, kterému se pak věnoval. V okolí můžete vidět také Hada (ve skále vytesaný had, přeťatý sekerou) a Harfenici (žena s harfou). Je velká škoda, že zatímco na Václava Levého si dnes málokdo vzpomene, jeho žák, sochař Josef Václav Myslbek, se stal nesmrtelný.

Španělsko: Cesta tváří

V oblasti známé jako „La Península“, jen 3 nebo 4 km od vesnice Buendía, se snoubí umění a příroda. Četné sochy umístěné podél turistických stezek symbolizují vztah člověka a přírody, tesání do pískovcových skal začalo už v roce 1992. Některé jsou inspirované indickými bohy, Buddhou, templářskými kříži a na jedné z nich lze rozpoznat i skladatele Ludwiga van Beethovena. V současné době můžete na Cestě tváří (Route of the Faces) vidět 18 soch různých rozměrů, nejvyšší má 4 metry. Přitažlivé tváře vytesané do pískovce splývají s už tak krásnou krajinou v této oblasti Španělska východně od Madridu.

Rumunsko: Gigantický Decebal

Decebal, Rumunsko Autor: Shutterstock



Bylo jednou Dácké království, které pod vládou krále Decebala svedlo statečný boj proti Římské říši. Ať už tyto události z území dnešního Rumunska probíhaly jakkoli, dodnes je připomíná monumentální hlava panovníka. Jde o nejvyšší skalní reliéf v Evropě, měří 55 metrů. Dílo italského sochaře Marka Galeottiho se nachází na skalnatém výběžku s výhledem na Dunaj u Železných bran, které tvoří hranici mezi Rumunskem a Srbskem. Co nás zaujalo? Panovníkova hlava vznikala díky 12 sochařům 10 let. Prvních 6 let zahrnovalo odstřelování horniny do základního tvaru a zbývající 4 roky se dolaďovaly detaily.

Amerika: Státníci ze žuly

Patrně největší turistickou atrakcí a nepřehlédnutelnou dominantou Jižní Dakoty jsou majestátní hlavy čtyř amerických prezidentů. George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna můžete obdivovat na žulovém masivu Mount Rushmore nedaleko města Keystone. Do skály byli vytesaní v letech 1927 až 1941. A protože jsme v Americe, kromě vzdání holdu významným mužům se sledoval i ryze pragmatický cíl, podpořit turistický ruch v regionu. Ve hře byla sice i myšlenka, že by ze skal shlížely hlavy indiánských náčelníků a postav z Divokého západu včetně Buffalo Billa, ale státníci nakonec vyhráli. Chcete zajímavost? Každý prezident měl být původně vyobrazený od hlavy až k pasu, avšak nedostatek financí to nedovolil.

Nový Zéland: Mořeplavec

Velké kráterové jezero Taupo na severním ostrově Nového Zélandu je jmenovcem města Taupo, které leží v zátoce na severovýchodním břehu. Samotné jezero a okolní kopce byly vytvořené sopečnou činností před dávnou dobou, byť tady jsou sopky stále aktivní. Na severozápadní straně jezera máte šanci vidět maorské skalní rytiny, vytvořené na konci 70. let 20. století. Zobrazují mořeplavce, který podle legendy před více než 1000 lety přivedl kmeny do této oblasti. Mořeplavcova hlava vysoká 10 metrů má chránit vodní hladinu před sopečnými aktivitami. Jak moc se jí to daří, posuďte sami, útes se stal oblíbenou turistickou atrakcí pro stovky lodí, které každoročně toto místo navštíví. A na jedné z lodí můžete být i vy.

Zdroj: časopis Překvapení