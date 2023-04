Zdroj: Shutterstock

Co mají společné všechny zahradní skalky? Jsou originální. Díky nim si na zahradu přenesete kousek horské přírody, která se neobejde bez kamenů. A vybudovat ji můžete i bez větších nákladů.

Současné skalky už dávno nejsou jako podle pravítka, každá může být jedinečná. Založit skalku se dá ve svahu stejně jako na rovině. Nemusíte se omezovat ani velikostí prostoru, jen svou fantazií a samozřejmě zahrádkářskými pravidly.

Které skalničky jsou nejhezčí?

Kde ji budete mít

Přestože se setkáte s doporučením směrovat skalku zejména na jih nebo východ, kvůli slunci, lze ji vybudovat rovněž na polostinných místech. Slunce je podstatné, ale určitě by nemělo na rostliny pražit celý den. A jestli bude skalka ve svahu, jak bývalo dříve zvykem, nebo na rovině, je opravdu jedno. Stačí upravit terén a osadit ho kameny, ale jde to i opačně (nejprve kameny, pak dostavba terénu). Tip navíc: Chcete na zahradě také malou vodní plochu? Zeminu z výkopu využijete při budování skalky.

Netřesky jsou sázkou na jistotu.

Dnes už nejen kameny

Kameny z okolí představují ideální volbu, jde o nejpřírodnější a nejpřirozenější řešení. Dají se nasbírat v přírodě, pak je máte zadarmo. Pokud uvažujete budovat větší skalku, poptejte se v lomu, do kterého to nemáte přes půl republiky. Kameny lze částečně zapustit do země, jindy se zase vrství a vysypávají štěrkem, přístupů je více. Vždy se vyplatí nakreslit si skalku předem a kameny sestavovat nejprve bez rostlin.

Při stavbě můžete přidat také staré cihly nebo pálené střešní tašky. Keramické materiály jsou přírodního původu, zemině ani rostlinám neuškodí.

A co půda?

Nejčastějšími obyvateli skalky jsou sukulenty. Ocení dobře odvodněnou půdu, která „dýchá“. David Benda ze společnosti Hornbach doporučuje použít směs zeminy s obsahem štěrku, perlitu nebo hrubozrnného písku. Případně si lze zakoupit už připravenou zeminu pro sukulenty a kaktusy. Těžká jílovitá půda nebo standardně prodávaná hlína pro rostliny v nádobách nejsou vhodné, mimo jiné hrozí uhnívání kořenů vysazených skalniček.

Při modelaci terénu myslete na potřebný sklon. A pokud budete vycházet ze zeminy na své zahradě, nezapomeňte ji důkladně odplevelit. Chemická likvidace plevelů je mnohým lidem proti mysli, ovšem pokud mezi ně nepatříte, zvolte totální herbicidy.

Co tam vysadíte

Při výběru rostlin zohledňujte jejich požadavky na stanoviště, pěstební nároky a předem myslete na správnou skladbu, i z pohledu vizuálního efektu. Mezi nenáročné sukulenty patří nejen netřesk, ale třeba i aloe, opuncie či agáve. Na skalce se dobře vyjímají také zakrslé dřeviny, může to být smrk, jedlička či borovice stejně jako jalovec, skalník či brslen. Přidat lze i okrasné traviny, například kavyl, kostřavu nebo pampovou trávu.

A samozřejmě květiny a že jich je. Osluněná místa ocení vděčné rozchodníky, lomikámen, také mateřídouška či třeba nízké formy floxů. Do polostinných stanovišť padnou jako ulité například sasanky, zběhovec, dymnivka, kandík nebo oblíbená prvosenka.

