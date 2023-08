Kláštery Meteora patří ke stavbám, u nichž pochybujete, že je mohl vytvořit člověk. Unikátní komplex se totiž nachází na strmých, vysokých a těžko přístupných pískovcových skalách. Stavební materiál i potřebné náčiní vynášeli mniši na zádech – jediný nástroj, který jim práci usnadňoval, byla kladka. I díky tomu patří kláštery mezi zákonem chráněné národní památky a od roku 1988 jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Původně bylo na zdejších skalách rozprostřeno 24 klášterů, do dnešní doby se jich však dochovalo pouze 6. Za nejstarší z nich je považován Klášter Metamorfosis, později označovaný jako Megalon Meteoro, který byl založen v roce 1356 mnichem Ahtanisusem. Nachází se ve výšce 613 metrů nad mořem a až do roku 1923 byl přístupný pouze díky provazovým žebříkům a sítím. Dnes k němu vede 115 strmých schodů.

Klášter svatého Štěpána (Agios Stefanos) je druhým nejbohatším klášterem a také nejlépe přístupnou zdejší stavbou – vede k němu most. Založen byl ve 14. století a je jediným ženským klášterem z celého komplexu.

Klášter svaté Trojice (Agia Triada) pochází z druhé poloviny 15. století, a je naopak nejhůře přístupný – poutníci a návštěvníci musí na cestě zdolat 140 schodů vytesaných do skály. Je postaven na půdorysu kříže a zahrál si i ve filmu: vidět jste ho mohli v bondovce Jen pro tvé oči s Rogerem Moorem v hlavní roli.

Nejmenší a také nejklidnější klášter svatého Mikuláše (Agios Nikolaos) má tři patra a cesta k němu vede opět pouze po skalnatých schodech. Po výšlapu můžete obdivovat půvabnou kapli a také krásný výhled.

Druhý nejmenší klášter stojící na příkré skále pochází pravděpodobně již ze 13. století, ale k jeho rekonstrukci a plnému fungování došlo až v roce 1545. Návštěvníkům nabízí k obdivu kapli s freskami a krásné zahrady s výhledy do okolí.

Poslední z klášterů je přístupný po dřevěné lávce a následně po 195 schodech. Nachází se na skále, na níž byla první kaple postavena už v roce 1350. Samotný klášter a chrám byly přistavěny v roce 1518.

Praktické tipy na cestu

Ke klášterům Meteora můžete vyrazit autem, nachází se tu hned několik parkovišť. Můžete využít také autobus z nedalekého města Kalambaka, ze Soluně a z Athén je nejlepší zvolit vlak. Kláštery jsou otevřeny každý den po celý rok kromě pondělí. Vstupné do každého z klášterů jsou 3 eura, děti do 12 let neplatí nic. Pozor si dejte na vhodné oblečení – všichni návštěvníci musejí mít zakrytá ramena a kolena, u žen je vyžadována sukně (lze zapůjčit na místě za poplatek).