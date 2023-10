Zdroj: pixabay.com

Přichází zima a s ní i otázka: Kam s veškerou tou úrodou z naší zahrádky? Nemusíte zoufat, sklízet mrkve v zimní bundě není nutné! V následujících řádcích se podíváme na to, jak správně a s nadhledem uchovat zeleninu, aby byla po celou zimu čerstvá a plná vitaminů.

Zima je obdobím, kdy naše zahrádky spí pod sněhovou peřinou a my máme konečně chvilku na odpočinek. Ale co zelenina? Mrkev, brambory, cibule a další, všechny potřebují správnou péči, aby přežily zimu v top formě. Naštěstí se správným know-how a trochou zahradnického nadhledu to půjde raz dva.

Jak skladovat kořenovou zeleninu?

Prvním krokem k úspěšnému uskladnění zeleniny je správný výběr místa

Ideální je chladný, ale ne mrazivý prostor, kde teplota nepřesáhne 10 stupňů Celsia a kde není příliš mokro. Sklep nebo nevytápěná garáž jsou obvykle ideální. Důležité je také zeleninu před uskladněním pořádně vyčistit od zbytků půdy a nechat ji vyschnout. Zabráníme tím plísním a prodloužíme její trvanlivost.

Dalším klíčem k úspěchu je správné rozmístění zeleniny

Brambory milují tmu, takže je ideální je ukládat do dřevěných beden nebo papírových pytlů. Mrkev a cibule naopak potřebují trochu vzduchu, takže je můžete uložit do síťových pytlů nebo jednoduše rozložit na dřevěné palety. A co takhle trochu zábavy? Zkuste zeleninu naskládat podle barvy nebo tvaru, a vytvořte si tak vlastní zimní zeleninovou uměleckou instalaci přímo ve vašem sklepě!

Nezapomeňte na pravidelnou kontrolu

Ani zelenina v zimním spánku není imunní vůči občasným problémům. Jednou za čas zkontrolujte, zda není některý z plodů plesnivý, nebo shnilý, a pokud ano, rychle ho odstraňte, aby neohrozil ostatní.

A nebojte se experimentovat – zkuste některé druhy zeleniny zakonzervovat, udělat z nich chutné marmelády nebo je prostě uskladnit jiným způsobem. Zelenina to ocení a vy budete mít po celou zimu zásoby čerstvé a chutné!

Zdroj: rhs.org.uk, healthline.com