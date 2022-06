Zdroj: shutterstock

Špatné sny, poruchy spánku, neustále vám něco padá z rukou, nemáte chuť k jídlu, cítíte se sklíčení a v depresích. Máte tyto stavy jen u vás doma? Pak není chyba ve vás, ale v prostoru. Vyzkoušejte vyčištění prostoru s jedním malým trikem.

Stačí čistá průhledná sklenice na pití, nasypte do ní ve stejném poměru hrubou sůl, bílý ocet a vodu. Tento zázrak postavte do rohu pokoje a nechte ho působit 24 hodin. Poté přichází čas na kontrolu. Drží se sůl nahoře nebo voda změnila barvu? Výborně, znamená to, že do sebe nasákly špatnou energii z okolí a očista se daří. Proces několikrát zopakujte, dokud nebude voda čirá a sůl zůstane u dna.

Proč ale sůl a ocet?

Možná i vaše prababička sypala do postele sůl, aby vás ochránila před zlými duchy. Možná jste slyšeli o tom, že sůl s octem používají lidé, kteří nemůžou spát. Ať už o tom slyšíte poprvé, nebo je vám to povědomé, jedno je jisté. V sílu těchto energií věří lidstvo od nepaměti.

Sůl k vyčištění prostoru se používá od nepaměti Autor: shutterstock

A voda?

K té přinesl mnoho poznatků vědec Masaru Emoto. Vzal dvě identické sklenice a naplnil je stejnou vodou. K jedné mluvil laskavě, druhé nadával. Po čase zjistil, že voda, ke které byl laskavý, zůstala čirá, ale voda, ke které byl hrubý, se zakalila. Zajímavé, že? Tak s chutí do vaší očisty!

