Zdroj: Shutterstock

Ponorné odvodňovací čerpadlo vybavené elektromotorem je malé, lehké a relativně tiché. Lze jej používat v uzavřených prostorách. Výkon zařízení určuje spotřebu elektrické energie při odčerpávání vody. Čím vyšší je výkon, tím vyšší je spotřeba elektrické energie. Obecně platí, že čerpadla napájená třífázovým napětím dosahují vyšších příkonů než čerpadla napájená jednofázovým napětím. Před výběrem výrobku zkontrolujte, jakou máte doma instalaci. Ponorné elektrické čerpadlo je ideálním řešením, pokud se chcete zbavit vody ze zatopeného sklepa nebo garáže. Hodí se také pro vypouštění jezírka nebo bazénu před zimou.

Zaplavený suterén:

Dieselová odvodňovací čerpadla

Na trhu existují také odvodňovací čerpadla se spalovacím motorem, která nevyžadují elektrickou energii. Jsou velká a těžká, ale mohou dosáhnout většího výkonu než elektrická čerpadla. Nelze je používat v interiéru, takže je zapotřebí dostatečně dlouhé sací potrubí. Jednotka by měla být umístěna vně budovy, přičemž do interiéru by měla vstupovat pouze sací hadice. Takové čerpadlo bude dobře fungovat v oblastech, kde není přístup k elektřině, tedy například při záchranných pracích po nehodách a živelních pohromách. Jsou vhodná pro čerpání vody z vodních nádrží a při rozsáhlých záplavách. Používají je hasičské sbory.

Příslušenství pro odvodňovací čerpadlo

Při výběru zkontrolujte, zda má odvodňovací čerpadlo další vybavení. Díky němu je používání čerpadla pohodlnější, a snižuje tak riziko poškození. Mělo by mít plovákový spínač, který zapíná nebo vypíná čerpadlo v závislosti na hladině vody a chrání ho před chodem na sucho. Důležitý je také tepelný spínač proti přetížení - ten chrání motor před přehřátím. Kalové čerpadlo by mělo být vybaveno drtičem (rotačním řezacím nožem), který rozmělňuje pevné částice obsažené ve vodě. Velmi užitečný je také předfiltr - zachycuje větší nečistoty a chrání oběžné kolo před ucpáním. Často se na to zapomíná, ale u čerpadla by neměla chybět ani pohodlná rukojeť pro přenášení.

Zatopený sklep - rychlá pomoc

Dojde-li k zatopení sklepa, urychleně odpojte elektrický proud v zaplavené místnosti. Vaše cennosti přemístěte na bezpečné místo. Pokud jsou příčinou zaplavení silné deště, můžete začít odčerpávat vodu, pokud je příčinou zaplavení vysoká hladina spodní vody, vyčkejte, dokud se situace nestabilizuje. V opačném případě voda opět přiteče a způsobí vyplavení základů.

Zdroj: pumpsandsystems.com, guide.directindustry.com