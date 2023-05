Zdroj: shutterstock

I když roste až do výšky 2 metrů, jedná se o nenáročnou rostlinu na pěstování, která je k dostání v několika odrůdách. Pokud s její výsadbou teprve začínáte, najděte pro ni místo plné hlinité nevysychavé půdy. Stanoviště zvolte slunné, kde řapíky rychleji dozrávají, nebo polostín, kde jim ostré paprsky neublíží. Vysazenou rostlinu pravidelně zalévejte a okopávejte. Pokud vyraší květy, odstraňte je, abyste jí dodali více energie pro růst.

Vyzkoušejte metodu rychlení rebarbory

Rebarbora se dá sklízet jen do června. Aby sezona netrvala jen dva měsíce, je potřeba růstu rebarbory pomoct. Tady platí následující pravidlo: čím dříve sklidíte, tím jsou řapíky sladší a křehčí. Toho dosáhnete jedině rychlením rebarbory. Jak na to? Stačí výhonky zakrýt nádobou, suchým listím či slámou. Při výběru poklopu pamatujte na to, že výhonky stále rostou a musí se do něj vejít i v budoucnu.

Pozor však dávejte na noční mrazy a silné sluneční paprsky, které mohou u probuzené rostliny nadělat víc neplechy než užitku. V mrazech může umrznout, teplo a slunce ji zase pod tmavým poklopem uškvaří. U černých plastových kbelíků je proto potřeba hlídat vývoj počasí a v teplejších a slunečných dnech poklop vyměnit za jiný. Rostlina ve tmě ožije a po zhruba 8 týdnech se můžete těšit ze sklizně.

